Nỗi lo mất trắng tiền niềng răng vì bác sĩ nha khoa đánh khách bị bắt

Chúng tôi không khỏi lo lắng vì đã đóng tiền niềng răng nhưng bác sĩ nha khoa đã bị bắt.

Gần đây, một bác sĩ nha khoa đánh khách hàng bị bắt nhưng đây không phải là dấu chấm hết cho câu chuyện. Nhiều người, trong đó có tôi, là những người đang niềng răng tại nha khoa của bác sĩ, đang đứng trước nguy cơ mất tiền bạc và sức khỏe.

Theo tôi được biết, hàng trăm khách hàng đã đóng tiền, phần lớn nhiều người đã đóng toàn bộ chi phí niềng răng, nhưng quá trình điều trị bị đình trệ. Mọi cam kết ban đầu bị phá vỡ.

Điều này dẫn đến hậu quả ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe. Nhiều người đang niềng răng trong tình trạng dở dang, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng.

Chúng tôi lo lắng, hoang mang vì không biết phải làm gì tiếp theo. Thiệt hại kinh tế là số tiền đã đóng có nguy cơ bị mất, lên tới hàng tỷ đồng. Những khách hàng này không biết tìm ai để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình vì nha khoa đã đóng cửa, bác sĩ thì đã bị bắt.

Việc bác sĩ vướng vào vòng lao lý đã khiến quá trình điều trị của nhiều khách hàng bị gián đoạn. Để giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn để hướng dẫn người dân.

Bui Hang