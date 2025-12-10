Bác sĩ gợi ý 6 loại quả hỗ trợ thận lọc máu, ngừa sỏi

6 loại quả như nho đỏ, táo, chanh, dứa giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và ít kali, giúp bảo vệ chức năng thận, kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa sỏi thận.

Thận là cơ quan thiết yếu, đóng vai trò sống còn trong việc lọc chất thải ra khỏi cơ thể và điều chỉnh nồng độ các chất dinh dưỡng. Để duy trì sức khỏe của thận, việc tiêu thụ nhiều trái cây là cực kỳ quan trọng. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ được cấp chứng nhận chuyên khoa, Jen Hernandez, một phân tích dữ liệu từ hơn 98.000 người tham gia nhận thấy rằng việc tăng cường ăn trái cây có liên quan đến việc giảm 6% đến 8% nguy cơ phát triển bệnh thận.

Tuy nhiên, khi nói đến việc bảo vệ thận, không phải tất cả trái cây đều có lợi ích như nhau. Dưới đây là 6 loại quả được các chuyên gia đánh giá cao nhờ những hợp chất và đặc tính riêng.

Mở đầu danh sách là nho đỏ, loại quả mang lại tác động tích cực với thận nhờ một hợp chất thực vật đặc biệt. Chuyên gia dinh dưỡng Erin Hetrick cho hay nho đỏ chứa chất hóa học thực vật resveratrol, có khả năng hỗ trợ sức khỏe thận. Resveratrol là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào và giảm viêm khắp cơ thể, bao gồm cả ở thận. Đặc biệt, nho đỏ chứa ít kali hơn so với nhiều loại trái cây khác, khiến chúng trở thành một lựa chọn thông minh cho những người cần kiểm soát khoáng chất này. Đây là món ăn nhẹ tuyệt vời, có thể dùng để rắc lên salad hoặc dùng làm món đông lạnh.

Tiếp theo là táo, loại quả quen thuộc giàu đặc tính chống viêm và chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol và lượng glucose trong máu. Tiến sĩ Raeeda Gheewala, bác sĩ chuyên khoa thận thể thao tại Mỹ, nhấn mạnh những lợi ích kép này vô cùng quan trọng đối với bệnh thận do tiểu đường và tăng huyết áp. Vì hai tình trạng đó là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận, việc kiểm soát chúng thông qua chế độ ăn uống, đặc biệt nhờ chất xơ hòa tan trong táo, góp phần bảo vệ chức năng thận, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu hơn.

Tương tự, những loại quả mọng nhỏ như việt quất (blueberries) cũng mang lại tác động lớn trong việc bảo vệ thận. Theo bà Gheewala, việt quất có hàm lượng cao anthocyanins và vitamin C, mang lại lợi ích chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Anthocyanins, hợp chất tạo nên màu xanh đậm của quả việt quất, hoạt động để chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm có thể làm hỏng các tế bào thận theo thời gian. Chuyên gia Hernandez cho biết thêm: "Nghiên cứu chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều trái cây như quả mọng và táo có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính thấp hơn 16% nhờ các flavonoid từ những loại trái cây này". Dù ở dạng tươi hay đông lạnh, việt quất đều là một bổ sung dễ dàng cho bữa sáng, sữa chua hoặc sinh tố.

Đặc biệt, chanh, loại trái cây họ cam quýt có vị chua, mang lại những lợi ích độc đáo cho sức khỏe thận, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa sỏi thận. Bác sĩ Gheewala cho hay loại quả này cung cấp axit citric, chất làm giảm sự hình thành sỏi thận và tăng cường hydrat hóa, đồng thời giúp ức chế sự hình thành sỏi canxi oxalat. Hơn nữa, thói quen thêm chanh vào nước làm tăng lượng chất lỏng cơ thể hấp thụ, có lợi cho việc duy trì chức năng thận. Ngoài ra, vitamin C trong chanh còn có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại.

Bên cạnh đó, dứa cũng được chuyên gia Hernandez đánh giá cao. "Dứa là loại trái cây thân thiện với thận mà tôi thường xuyên khuyên dùng. Nó giàu vitamin C, mangan, chất xơ ăn kiêng và chứa các chất hóa học thực vật chống viêm, chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe thận", bà nói. Dứa còn chứa Bromelain, một enzyme có đặc tính chống viêm. Giống như nho đỏ, dứa chứa ít kali hơn nhiều loại trái cây khác, điều này có thể quan trọng đối với những người đang theo dõi nồng độ kali.

Cuối cùng là phúc bồn tử. Với chuyên gia dinh dưỡng thận Alex Evink tại Michigan Kidney Consultants, đây là một trong những loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao nhất, với 8 gram chất xơ trên mỗi khẩu phần một cốc. Bà Evink giải thích: "Chất xơ rất quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu và thúc đẩy sự đều đặn. Ổn định lượng đường trong máu rất quan trọng trong việc bảo tồn chức năng thận đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường".

Do tiểu đường là yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh thận, việc giữ mức đường huyết ổn định thông qua các loại thực phẩm giàu chất xơ như phúc bồn tử có thể giúp bảo vệ chức năng thận theo thời gian. Loại quả mọng này cũng cung cấp vitamin C, mangan và chất chống oxy hóa giúp chống lại chứng viêm.

Bình Minh (Theo Chosun, EatingWell)