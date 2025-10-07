Bác sĩ giảm 20 kg, đảo ngược gan nhiễm mỡ nặng

Trung QuốcNặng 90 kg, gan nhiễm mỡ, bác sĩ Ye Wenling giảm 20 kg và phục hồi sức khỏe gan chỉ trong 11 tháng nhờ chế độ ăn uống và vận động đơn giản.

Bệnh gan nhiễm mỡ có tỷ lệ mắc rất cao ở Đài Loan, Trung Quốc. Chế độ ăn với thực phẩm chế biến sẵn kèm thiếu vận động dẫn đến tích tụ quá nhiều mỡ trong gan, tuy nhiên có thể đảo ngược tình trạng này. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Ye Wenling, nguyên chủ tịch Hiệp hội Y học Thể thao Đài Loan, là một minh chứng.

Chia sẻ trong chương trình về sức khỏe "Focus 2.0" mới đây, ông cho biết từng bị gãy xương khi chơi bóng đá và không thể duy trì thói quen tập luyện. Thêm vào đó, ông thường xuyên uống rượu tiếp khách nên cân nặng tăng lên đến 90 kg. Các chỉ số viêm gan như ALT và AST cao tới 60 U/L, vượt quá giới hạn bình thường là 40 U/L, khiến ông mắc bệnh gan nhiễm mỡ độ nặng. Vì vậy, Wenling quyết định bắt đầu lại từ chế độ ăn và tập luyện. Chỉ sau 11 tháng, ông giảm được 20 kg, chỉ số viêm giảm còn 20 U/L và gan nhiễm mỡ đã hoàn toàn biến mất.

Bác sĩ y học thể thao nổi tiếng Đài Loan Ye Wenling. Ảnh: Tai Sounds

Wenling cho biết bắt đầu từ việc thay đổi cơ bản nhất: chế độ ăn uống. Ông từng rất thích ăn những món ngon như cơm thịt kho và bánh mì Pháp với bơ nhưng hiện tại, ông ăn rất ít tinh bột, chủ yếu là thực phẩm giàu protein.

Bữa sáng, ông chuyển sang uống cà phê đen không sữa, không đường, kèm hai quả trứng. Caffein giúp đốt cháy chất béo và giảm cảm giác thèm ăn. Bữa trưa và bữa tối, ông giảm lượng tinh bột nhưng ăn đủ chất đạm để tăng cảm giác no lâu, giảm hấp thụ đường và ngăn ngừa tình trạng mất cơ. Theo Good Morning Health, bác sĩ Wenling thường ăn trứng xào với cải thìa, bắp cải và cà rốt, cùng với ức gà và một lượng nhỏ cơm để vừa bổ sung dinh dưỡng vừa hỗ trợ giảm cân.

Theo bác sĩ, nếu không thay đổi chế độ ăn, chỉ tập thể dục đơn thuần có hiệu quả hạn chế trong việc giảm mỡ cơ thể và mỡ gan. Dinh dưỡng thiết yếu nhất để giảm cân là protein. Nạp đủ lượng protein có thể tăng cảm giác no, giảm lượng carbohydrate nạp vào và ngăn ngừa tình trạng mất cơ.

Bác sĩ khuyến nghị người bình thường nên tiêu thụ 0,8-1,2 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể hàng ngày. Người trên 60 tuổi nên tiêu thụ 1,5 g để tránh mất cơ và duy trì hiệu quả giảm cân. Điều này có nghĩa là một người cao tuổi nặng 60 kg sẽ cần 90 g protein.

Bên cạnh việc kiểm soát ăn uống, ông cũng áp dụng phương pháp vận động gọi là "bài tập chạy bộ xen kẽ đi bộ". Ông tin rằng phương pháp xen kẽ này giúp dễ dàng kiểm soát tốc độ, giảm tải lực lên đầu gối và tăng cường tiêu hao năng lượng, đặc biệt phù hợp với người trên 50 tuổi. Wenling khởi động kỹ, mang giày thể thao vừa vặn, tất dày và phẳng. Ông bắt đầu bằng cách đi bộ nhanh, khi nhịp tim tăng lên và dần ổn định thì chạy bộ chậm.

Lúc chạy, ông không cần cố ý tăng tốc, chỉ chạy đến khi nhịp tim nhanh hơn và hơi thở dốc. Khi cảm thấy mức độ thở dốc trở nên khó chịu, ông chuyển lại sang đi bộ nhanh.

Bình Minh (Theo Good Morning Health, Sky Post)