Bác sĩ Chợ Rẫy chi viện các tỉnh chống dịch

TP HCMBác sĩ Trần Thanh Linh cùng đoàn công tác Chợ Rẫy chiều 26/10 lên đường chi viện Đăk Lăk chống dịch Covid-19, do tỉnh này ghi nhận nhiều ca cộng đồng.

Trong gần một tuần đầu hỗ trợ tại Đăk Lăk, các bác sĩ Chợ Rẫy sẽ khảo sát bệnh viện dã chiến, khu điều trị, khu cách ly cũng như góp ý kịch bản cho tỉnh trong việc phân tầng điều trị, điều phối bệnh nhân. Đoàn cũng sẽ họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đăk Lăk, họp trực tuyến với lực lượng y tế và lãnh đạo tỉnh, các trung tâm y tế quận, huyện, xã...

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy dự kiến ở lại thêm một tuần để hỗ trợ tỉnh Đăk Lăk phòng chống dịch, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi lên đường chi viện Đăk Lăk chống dịch, chiều 26/10. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Linh (Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19) cho biết trong khoảng 10 ngày qua, TP HCM đã chi viện nhiều tỉnh thành Tây Nam Bộ như Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang... Gần đây, F0 ở các tỉnh thành gia tăng, một phần do lượng người ồ ạt trở về từ vùng dịch như TP HCM, Long An, Đồng Nai...

Theo bác sĩ Linh, việc chi viện các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên chống dịch cũng là cách để bảo vệ thành quả TP HCM đã làm được trong thời gian qua. Sắp tới, khi TP HCM trở lại hoạt động bình thường, dự kiến công nhân, người lao động từ các tỉnh thành cũng quay trở lại xí nghiệp, công ty, doanh nghiệp tại thành phố làm việc.

"Nếu kiểm soát được dịch bệnh từ các tỉnh lân cận, đặc biệt người lao động các tỉnh được tiêm vaccine phòng Covid-19 thì mới có thể yên tâm hơn quay lại TP HCM, giảm thiểu tối đa nguy cơ bùng phát đợt dịch mới", bác sĩ Linh chia sẻ.

Bác sĩ Trần Thanh Linh từng chi viện nhiều nơi tâm dịch ở các tỉnh thành suốt hai năm qua. Anh là một trong những người đóng góp lớn vào quá trình điều trị thành công các bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, hai đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy do bác sĩ Linh và bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang (Khoa Bệnh Nhiệt đới) dẫn đầu, ngày 15/10 đã chi viện tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngày 22/10, thêm một đoàn do bác sĩ Phạm Thanh Việt (Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp) làm trưởng đoàn đã đến Cà Mau. Hiện, đoàn của bác sĩ Sang tiếp tục ở lại hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng thêm một tuần.

Giữa tháng 10, đoàn Bệnh viện Thống Nhất cũng chi viện tỉnh Ninh Thuận. Tiếp đó, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cũng đến Sóc Trăng; Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương chi viện An Giang chống dịch.

Nhiều tỉnh thành phía Nam, Tây Nguyên đang có nguy cơ bùng dịch, nhiều ngày qua ghi nhận thêm các ổ dịch với số ca nhiễm mới tăng cao. Trong khi đó, tình hình tại TP HCM đã giảm nhiệt sau 5 tháng chống dịch, bước vào giai đoạn mở cửa, thích ứng mới.

Lê Phương