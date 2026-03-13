Bác sĩ chỉ ra 5 'cạm bẫy' ăn uống khiến gan nhiễm mỡ

Tiêu thụ thực phẩm nhiều đường, carbohydrate tinh chế, chất béo bão hòa, thức ăn nhanh và rượu bia là những sai lầm khiến gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ Khâu Tiêu Thần (Bệnh viện Tây Viên) chỉ ra rằng, gan nhiễm mỡ là biểu hiện của hội chứng chuyển hóa tại gan. Ngay cả khi bạn không ăn nhiều dầu mỡ, gan vẫn có thể bị "bọc" trong mỡ nếu bạn vướng phải 5 sai lầm dưới đây:

Thực phẩm chứa nhiều đường

Đồ uống có đường, nước trái cây đóng chai và đồ ngọt là những nguồn cung cấp đường fructose khổng lồ. Khác với glucose, fructose được chuyển hóa trực tiếp tại gan. Khi nạp quá mức, chúng sẽ nhanh chóng biến thành triglyceride tích tụ trong gan. Một ly trà sữa có thể gây áp lực cho gan lớn hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng.

Carbohydrate tinh chế

Cơm trắng, mì sợi, bánh mì trắng, bánh ngọt... do thiếu chất xơ nên khiến đường huyết và insulin tăng vọt. Khi nồng độ insulin ở mức cao kéo dài sẽ kích thích quá trình tạo mỡ mới (de novo lipogenesis), chuyển năng lượng dư thừa thành mỡ dự trữ. Các chuyên gia khuyến nghị nên thay tinh bột tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt để giảm lượng mỡ trong gan.

Cơm trắng, mì sợi, bánh mì trắng, bánh ngọt... do thiếu chất xơ nên khiến đường huyết và insulin tăng vọt. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Chất béo bão hòa

So với chất béo không bão hòa, chất béo bão hòa dễ khiến gan tích tụ mỡ hơn. Các thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh rằng chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa trong thời gian ngắn sẽ làm tăng nhanh lượng mỡ trong gan. Ngược lại, sử dụng chất béo không bão hòa đa sẽ giúp nồng độ mỡ nội gan ở mức thấp hơn.

Chế độ ăn nhanh

Mô hình ăn uống kiểu phương Tây với đồ chiên rán, đồ uống có đường và bánh mì tinh chế không chỉ gây béo phì mà còn kích hoạt các phản ứng viêm mãn tính, đẩy nhanh quá trình tích tụ mỡ tại gan.

Rượu bia

Rượu là tác nhân trực tiếp gây ra gan nhiễm mỡ. Với người đã mắc bệnh, rượu bia gần như không có "ngưỡng an toàn". Ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể đẩy nhanh quá trình xơ hóa gan. Bác sĩ Khâu đặc biệt lưu ý những người đã bị xơ gan nên kiêng rượu tuyệt đối.

Bác sĩ Khâu Tiêu Thần cảnh báo, người ăn chay nếu không có kế hoạch dinh dưỡng tốt, thiếu hụt protein thường có xu hướng ăn quá nhiều tinh bột để bù đắp cảm giác đói.

Nếu thực đơn chay hàng ngày xoay quanh cơm trắng, mì, bánh bao, kết hợp với các loại thịt chay giả mặn (đã qua chế biến) hoặc đồ chiên rán, cộng thêm thói quen ăn vặt bằng bánh quy, nước ngọt thì lượng đường và tinh bột sẽ rất cao. Khi chế độ ăn chay dựa trên nền tảng "tinh bột tinh chế cao" mà thiếu các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và rau quả, gan của bạn vẫn sẽ bị "nhiễm mỡ" một cách âm thầm.

Để đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ, bác sĩ Khâu đưa ra các khuyến nghị cụ thể. Hạn chế tối đa đồ uống có đường, tinh bột tinh chế (cơm trắng, bánh mì trắng), đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn. Bổ sung ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau xanh, trái cây và các loại hạt. Ưu tiên dầu oliu, dầu trà, bơ và các loại hạt giàu axit béo không bão hòa.

Có thể duy trì 2-3 tách cà phê đen mỗi ngày để hỗ trợ ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, nhưng phải tránh xa rượu bia. Song song với ăn uống, việc tập thể dục đều đặn và giảm cân là hai yếu tố then chốt không thể bỏ qua.

Mỹ Ý (Theo Yahoo TW)