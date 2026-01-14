Bác sĩ cảnh báo thói quen phổ biến âm thầm gây hại thận

Nhiều người có thói quen sử dụng nước điện giải như nước lọc hàng ngày, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng này có thể khiến thận phải hoạt động quá tải.

Nhu cầu bổ sung nước là thiết yếu, dẫn đến sự bùng nổ của các loại đồ uống bù khoáng (electrolyte drinks). Những sản phẩm này được quảng cáo giúp tái tạo các khoáng chất mất đi qua mồ hôi, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau khi vận động mạnh hoặc ốm dậy.

Bác sĩ Blake Shusterman cho biết nước điện giải chứa các khoáng chất như natri, kali và magie, giúp cân bằng cơ thể sau khi tập luyện cường độ cao hoặc làm việc dưới nắng nóng. Tuy nhiên, sai lầm phổ biến hiện nay là nhiều người uống chúng ngay cả khi cơ thể không thực sự cần, gây áp lực lớn lên thận.

Thận đóng vai trò như một bộ lọc tinh vi, duy trì sự cân bằng giữa chất lỏng và khoáng chất. Khi bạn nạp quá nhiều điện giải, quy trình lọc máu bị xáo trộn.

- Áp lực từ muối (Natri): Đồ uống điện giải thường chứa hàm lượng natri cao. Bác sĩ Shusterman giải thích, mọi lượng điện giải dư thừa đều phải đi qua thận để đào thải qua nước tiểu. Việc liên tục xử lý nồng độ natri cao khiến hệ thống lọc máu phải làm việc ở cường độ tối đa.

- Nguy cơ tổn thương dài hạn: Bác sĩ Parth Bhavsar cảnh báo, áp lực lọc máu liên tục này theo thời gian có thể làm mòn các đơn vị lọc siêu nhỏ trong thận. Thay vì giúp bù nước, thói quen này lại vô tình tạo ra gánh nặng cho "bộ máy lọc" của cơ thể.

Việc liên tục xử lý nồng độ natri cao khiến hệ thống lọc máu phải làm việc ở cường độ tối đa. Ảnh minh họa: Times of India

Việc duy trì tỷ lệ chuẩn giữa khoáng chất và chất lỏng là yếu tố sống còn cho chức năng thần kinh và cơ bắp. Theo bác sĩ George Ellis, tiêu thụ quá mức điện giải có thể gây quá tải natri và kali, dẫn đến:

- Mất cân bằng axit-bazơ trong cơ thể.

- Nguy cơ tổn thương thận cấp tính.

- Sỏi thận.

- Các vấn đề về tim mạch.

Bác sĩ Stefanie Diaz khẳng định: "Với hầu hết mọi người, nước lọc và một chế độ ăn cân bằng đã đủ để duy trì điện giải". Nước điện giải chỉ thực sự cần thiết sau các buổi tập kéo dài hoặc khi cơ thể mất nước nghiêm trọng do bệnh lý.

Đặc biệt, bác sĩ Shusterman lưu ý những nhóm sau cần thận trọng:

- Người mắc bệnh thận mãn tính.

- Người bị cao huyết áp.

- Người đang sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng đến chức năng bài tiết của thận.

Để giữ cho "bộ lọc" của cơ thể luôn khỏe mạnh, các chuyên gia đưa ra lời khuyên:

- Ưu tiên nước lọc: Cung cấp đủ nước lọc giúp thận đào thải độc tố hiệu quả nhất.

- Ăn uống đa dạng: Trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp khoáng chất tự nhiên mà không kèm theo lượng natri dư thừa.

- Kiểm soát huyết áp: Cao huyết áp là "kẻ thù" hàng đầu của thận.

- Giảm muối: Cắt giảm lượng muối trong khẩu phần ăn giúp giảm trực tiếp áp lực lên thận.

Các chuyên gia khuyến cáo nước điện giải là một sản phẩm hỗ trợ có mục đích, không phải thức uống thay thế nước lọc hàng ngày. Nếu bạn không vận động cường độ cao đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, hãy trung thành với nước lọc. Trong trường hợp có bệnh lý nền, hãy tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung khoáng chất nào.

Mỹ Ý (Theo Eating Well)