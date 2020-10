Bác sĩ Brazil tình nguyện thử vaccine nCoV

Rio de JaneiroLarissa Bragança Itaborahy, bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19, là một trong số hàng chục nghìn người tiếp nhận vaccine nCoV thử nghiệm.

Lý do bác sĩ Itaborahy (33 tuổi) tình nguyện thử vaccine nCoV của Sinovac, một "ứng viên" do Trung Quốc phát triển, là để chống lại những nghi ngờ xoay quanh tính an toàn và hiệu quả của các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Bà nhận định hiện tại thế giới không chỉ đối mặt với đại dịch Covid-19 mà còn chống lại cơn bão thông tin sai lệch.

Bác sĩ Larissa Bragança Itaborahy đang tiếp nhận mũi tiêm thử nghiệm vaccine nCoV do hãng dược Trung Quốc - Sinovac phát triển tại Brazil. Ảnh do Larissa Bragança Itaborahy cung cấp.

Là bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân Covid-19, nguy cơ nhiễm bệnh của Larissa Bragança Itaborahy khá cao. Tình nguyện thử vaccine mang đến cho cô cơ hội tiêm chủng chống lại căn bệnh khiến nhiều người kinh hãi khi nhắc đến, chống lại những hoài nghi đang ngày một gia tăng trên lãnh thổ nước mình.

Covid-19 bùng phát ở Brazil khiến cho 150.000 người tử vong, hơn 5 triệu người nhiễm bệnh, quốc gia này trở thành một trong những điểm thử nghiệm cho cuộc đua vaccine nCoV toàn cầu. Bốn trong số những "ứng viên" hàng đầu đang được nghiên cứu trong nước. Hàng chục nghìn người Brazil đã tiếp nhận vaccine thử nghiệm, phục vụ cho việc kiểm tra mức độ an toàn và hiệu quả trước khi chúng được chấp thuận sử dụng rộng rãi hơn.

Bệnh viện PUC-Campinas ở Brazil là nơi sẽ tiếp nhận "ứng viên" vaccine nCoV từ công ty Johnson & Johnson của Mỹ để thử nghiệm trên 1.000 tình nguyện viên. Ảnh: Fotoarena.

Trước đây, Brazil được ca gợi là một trong những quốc gia có nền văn hóa tiêm chủng "thân thiện" trên thế giới. Người dân gần như tin tưởng hoàn toàn vào các loại vaccine ngừa bệnh của chính phủ và Bộ Y tế, song gần đây có dấu hiệu căng thẳng.

Những bất ổn do đại dịch gây ra được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện. Thêm vào đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro công bố thuốc trị sốt rét như một phương pháp chữa Covid-19, bất chấp những nghi ngờ của giới khoa học về hiệu quả và tác dụng phụ của nó, góp phần ảnh hưởng niềm tin của người dân vào hệ thống y tế nước này.

Theo một cuộc khảo sát quốc tế do Wellcome Global Monitor thực hiện vào tháng 6/2019, 97% người Brazil cho biết họ tin tưởng vào tầm quan trọng của việc tiêm chủng cho trẻ em. Con số này cao hơn mức trung bình toàn cầu là 92% và cao hơn các nước láng giềng trong khu vực. Nhưng nhiều tháng sau khi Brazil bùng phát Covid-19, tỷ lệ người dân nước này nói rằng họ chắc chắn sẽ tiêm vaccine nCoV đã giảm xuống còn 76%.

Thay vì tập hợp sự ủng hộ cho vaccine mới, Tổng thống Bolsonaro đã cắt giảm nguồn hỗ trợ. Động thái này diễn ra khi các nhà nghiên cứu đang tiến hành thử nghiệm vaccine mới, khiến họ dần lo ngại rằng người dân Brazil có thể bỏ qua "thời điểm vàng" để nghiên cứu và thử nghiệm vaccine, nhằm chấm dứt dịch bệnh tại nước này.

Thy An (Theo Washington Post)