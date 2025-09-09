Bác sĩ Ấn Độ giảm 30 kg mà không cần ăn kiêng khắc nghiệt

Bác sĩ Sudhir Kumar, 51 tuổi, giảm 30 kg trong 2 năm nhờ giảm giờ làm, ngủ đủ, ăn nhiều protein, ít tinh bột, chạy bộ đều đặn và tập sức mạnh.

Trước năm 2020, bác sĩ Kumar, chuyên gia thần kinh từ Hyderabad, bị mắc kẹt trong vòng lặp của nhiều người bận rộn, làm việc 16-17 giờ mỗi ngày, chỉ ngủ 4-5 giờ, ăn uống thất thường với đồ ăn nhanh, nước ngọt và tinh bột. Thêm vào đó, thể lực yếu khiến ông gặp khó khăn khi đi bộ. Cân nặng của ông đã chạm mốc 100 kg.

Để thoát khỏi tình trạng này, bác sĩ Kumar bắt đầu từ việc giảm giờ làm xuống còn 8-9 tiếng mỗi ngày. Thay đổi này không chỉ giúp ông bớt căng thẳng mà còn có thêm thời gian để ưu tiên việc tập thể dục và chuẩn bị bữa ăn lành mạnh. Ông cũng chú trọng cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng thời gian ngủ lên 7-8 giờ mỗi đêm. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hormone kiểm soát cảm giác đói và no, giúp ông kiểm soát ăn uống tốt hơn.

Về dinh dưỡng, bác sĩ Kumar đã áp dụng cách tiếp cận thực tế. Ông cắt bỏ hoàn toàn nước ngọt, đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt có đường. Thay vì theo một chế độ ăn kiêng hà khắc, ông tập trung giảm lượng tinh bột tinh chế và tăng cường protein, giúp no lâu cũng như duy trì khối lượng cơ bắp. Sự điều chỉnh này cho phép Kumar giảm cân mà không cảm thấy đói, khiến những thay đổi trở nên bền vững theo thời gian.

Hình ảnh bác sĩ Kumar thời điểm 45 tuổi được ông chia sẻ trên mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình

Không vội vã lao vào các bài tập cường độ cao, ông bắt đầu với việc đi bộ 5 km, sau đó dần tăng lên 10 km. Từ đi bộ, ông chuyển sang chạy chậm, rồi chạy, tập trung vào thời gian hoạt động thay vì tốc độ. Cách tiếp cận này giúp ông tránh được chấn thương và kiệt sức. Vào cuối năm 2022, bác sĩ bổ sung thêm ba buổi tập sức mạnh mỗi tuần để xây dựng cơ bắp và cải thiện trao đổi chất. Sự kết hợp giữa aerobic và tập sức mạnh đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Năm 2021, ông chạy trung bình 15 km mỗi ngày, hoàn thành 339 lần chạy trên 10 km và 69 lần bán marathon. Năm 2022, ông duy trì trung bình 12,6 km mỗi ngày, hoàn thành 304 lần chạy trên 10 km và 43 lần bán marathon.

Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở ngoại hình. Bác sĩ Kumar cho biết ông có thêm năng lượng và sức bền, cảm thấy tập trung, hiệu quả hơn trong công việc, sự tự tin cũng tăng lên đáng kể. Các chỉ số sức khỏe của ông đều cải thiện, nhịp tim lúc nghỉ giảm từ 72 xuống còn 40-42 lần/phút, các chỉ số đường huyết, cholesterol và huyết áp đều ổn định, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Hình ảnh bác sĩ Kumar hiện tại được ông chia sẻ trên mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình

Nhìn lại trải nghiệm của mình, bác sĩ Kumar nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì. Việc tập thể dục đều đặn quan trọng hơn là cố gắng chạy nhanh hơn hoặc mạnh hơn mỗi ngày. Ông khuyến khích mọi người tập trung vào việc tận hưởng hoạt động và lắng nghe cơ thể thay vì chạy theo thành tích cá nhân hoặc cạnh tranh với người khác.

Ông cũng nhấn mạnh giá trị của việc tập luyện chéo - kết hợp các hình thức tập thể dục khác nhau để giữ cho buổi tập thú vị và giảm nguy cơ chấn thương. Về chế độ ăn, ông khuyên nên ăn uống có ý thức, gợi ý rằng việc giảm tổng lượng calo tiêu thụ và có thể thử nghiệm ăn theo khung giờ giới hạn sẽ có lợi, dù cần được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh vai trò không thể thương lượng của giấc ngủ tốt trong bất kỳ hành trình thể dục nào, nhắc nhở rằng 7-8 giờ mỗi đêm là điều cần thiết để đạt kết quả tối ưu.

Mỹ Ý (Theo Times of India)