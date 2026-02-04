Bác Nadal trách Alcaraz 'vô ơn' với thầy cũ

HLV kỳ cựu Toni Nadal không hài lòng khi Carlos Alcaraz quên nhắc đến thầy cũ Juan Carlos Ferrero trong phát biểu mừng vô địch Australia Mở rộng 2026.

"Ca ngợi HLV mới thì tốt thôi, nhưng bạn phải luôn nhớ đến người cũ", ông Toni Nadal, bác ruột cựu tay vợt Rafael Nadal, nhắc nhở Alcaraz sau khi thấy tay vợt 22 tuổi hết lời ca ngợi tân HLV Samuel Lopez, nhưng không nói gì về thầy cũ Juan Carlos Ferrero sau khi nâng cup ở Melbourne ngày 1/2.

"Tôi không biết quan hệ giữa Alcaraz và Ferrero kết thúc như thế nào", HLV Toni nói thêm. "Nhưng khi cậu ấy phát biểu như vậy, tôi thấy áy náy. Tôi tin chắc Lopez đã làm rất tốt trong hai tháng qua. Nhưng Alcaraz không thể quên những gì Ferrero đã làm trong gần chục năm".

HLV Toni Nadal nói ông sẽ rất tức giận nếu cháu ông, Rafael Nadal nói những điều tương tự về Carlos Moya sau khi chia tay ông.

Alcaraz nâng chiếc cup Norman Brookes - danh hiệu cho nhà vô địch đơn nam Australia Mở rộng, tại Melbourne, hôm 2/2/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, Alcaraz cảm ơn và ca ngợi HLV Samuel Lopez là người giỏi nhất anh từng biết. Trong cuộc phỏng vấn sau chung kết Australia Mở rộng, tay vợt số một thế giới nói: "Lopez chưa từng là tay vợt số một thế giới hoặc thậm chí là tay vợt hàng đầu, nhưng ông là HLV tuyệt vời. Ông chưa nhận được sự công nhận xứng đáng".

Phát biểu của Alcaraz được cho là có phần mỉa mai HLV Ferrero, người khi còn thi đấu từng vô địch Roland Garros và đứng vị trí số một thế giới. Ferrero dẫn dắt Alcaraz khi tài năng trẻ này mới 14 tuổi. Hợp đồng của họ vừa chấm dứt đầu năm nay, với lý do không được tiết lộ cụ thể.

Liên quan tới trận chung kết Australia Mở rộng, HLV Toni Nadal cũng cho rằng chiến thắng của Alcaraz không quá bất ngờ, bởi anh vượt trội Novak Djokovic về thể lực. "Nole chơi rất hay ở set đầu nhưng thật khó để cậu ấy đấu với Alcaraz trong năm set với cường độ cao như vậy", ông Toni nói. "Tôi không thấy ai ngoài Sinner và Zverev có thể gây khó cho Alcaraz".

Vy Anh