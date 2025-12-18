Alcaraz bất ngờ chia tay HLV Ferrero

"Viết những dòng này thực sự không hề dễ dàng với tôi chút nào. Sau hơn 7 năm đồng hành, thầy và tôi đã quyết định khép lại chặng đường cùng nhau với tư cách là HLV và tay vợt", Alcaraz viết trên mạng xã hội hôm 17/12.

Khi mới 15 tuổi, Alcaraz bắt đầu làm việc với Ferrero - cựu tay vợt số một thế giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Tây Ban Nha, Alcaraz giành 6 Grand Slam và trở thành tay vợt trẻ nhất giành được danh hiệu số 1 thế giới cuối năm (2022), cùng năm anh giành Grand Slam đầu tay tại Mỹ Mở rộng.

Alcaraz (phải) và HLV Ferrero mừng chức vô địch Mỹ Mở rộng 2025, tại sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hồi tháng 9. Ảnh: Reuters

"Cảm ơn thầy vì đã biến những giấc mơ thời thơ ấu của con thành hiện thực", Alcaraz viết thêm. "Chúng ta bắt đầu hành trình này khi con còn là một đứa trẻ. Thầy đã luôn sát cánh cùng con trên hành trình tuyệt vời này, cả trong lẫn ngoài sân. Chúng ta đã cùng nhau chạm tới đỉnh cao, và con cảm thấy rằng nếu con đường sự nghiệp thể thao của hai người phải rẽ sang hướng khác, thì việc chia tay ở vị trí ấy là điều trọn vẹn nhất".

Alcaraz giành được 24 danh hiệu lớn nhỏ ở trong thời gian hợp tác với Ferrero, bao gồm 8 danh hiệu Masters 1000 và một danh hiệu Next Gen Finals. Tay vợt Tây Ban Nha sẽ tiếp tục làm việc với HLV còn lại trong đội ngũ là Samuel Lopez.

"Thầy đã giúp con trưởng thành không chỉ ở khía cạnh một tay vợt, mà trên hết là ở khía cạnh con người. Điều trân quý nhất là con đã thực sự tận hưởng cả quá trình đó. Chặng đường mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, con sẽ luôn lưu giữ nó trong trái tim", dòng trạng thái của Alcaraz có đoạn.

Ferrero cũng chia sẻ cảm xúc tương tự trong tuyên bố riêng, dù không đề cập cụ thể đến lí do chia tay. Ông mô tả việc nói lời tạm biệt chưa bao giờ là điều dễ dàng khi hai bên đã có quá nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ. Nhà vô địch Roland Garros 2003 cảm ơn Alcaraz vì đã tin tưởng ông và nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng thời chúc cậu học trò cũ mọi điều tốt đẹp.