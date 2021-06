Bắc Giang bán hết gần 54.000 tấn vải thiều chín sớm

Đến ngày 11/6, Bắc Giang cơ bản tiêu thụ hết vải thiểu chín sớm và đã đắt đầu thu hoạch được 10% vải chính vụ.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, vải thiều đang được tiêu thụ thuận lợi ở cả thị trường trong nước và quốc tế, đúng kịch bản đã được xây dựng. Tính đến ngày 11/6, toàn tỉnh đã tiêu thụ hơn 80.300 tấn vải. Trong đó, vải thiều chín sớm cơ bản đã được tiêu thụ hết, với gần 54.000 tấn.

Nông dân Bắc Giang chở vải thiều đến điểm cân. Ảnh: Ngọc Thành

Tại thị trường trong nước, hơn 42.200 tấn vải thiều Bắc Giang đã được bán qua các kênh như chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, siêu thị... Thời gian qua, ngoài bán trực tiếp, các siêu thị cũng kích hoạt các kênh online để tăng tiêu thụ vải thiều.

Còn sản lượng vải xuất khẩu đạt hơn 33.100 tấn. Như mọi năm, Trung Quốc vẫn là thị trường thu mua lớn nhất khi chiếm đến hơn 93% tổng sản lượng xuất khẩu của Bắc Giang. Xếp sau Trung Quốc là Nhật Bản và thị trường các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Lào...

Tỉnh Bắc Giang cho biết giá vải thiều cao nhất đang đạt 30.000-35.000 đồng một kg, bình quân giá cao hơn 5.000-8.000 đồng so với đầu vụ. Những ngày này, hoạt động thu mua vải thiều tại tỉnh rất sôi động, với hơn 350 điểm cân, giá có xu hướng tăng nhẹ.

Dù vậy, hoạt động tiêu thụ vẫn còn gặp một số khó khăn như giá đá cây - nguyên liệu để ướp lạnh vải - cao hơn so với đầu vụ. Do Covid-19, lao động các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An... không đến được Bắc Giang, nên một số xưởng đá không hoạt động.

Đồng thời, tỉnh cũng vẫn thiếu nguồn lao động phổ thông hái vải hay tại các điểm cân thu mua vải. Bởi một lượng lớn công nhân đang phải ở các khu cách ly tập trung.

Anh Tú