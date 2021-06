Bắc Giang xin ưu tiên 'luồng xanh' cho tiêu thụ vải thiều

Bắc Giang đề nghị các tỉnh ưu tiên lưu thông với các phương tiện vận chuyển vải thiều có giấy xác nhận an toàn Covid-19, từ tỉnh này tới các địa phương khác.

Đề nghị này được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nêu trong văn bản gửi Chính phủ. Giấy xác nhận an toàn Covid-19, theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, là cam kết đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch với tất cả hàng hóa, phương tiện, lái xe vận chuyển vải thiều từ tỉnh (mỗi chuyến hàng đều có bộ hồ sơ chứng minh an toàn Covid-19 kèm theo).

Ngoài ra, Bắc Giang cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không trong nước hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh phân phối vải thiều từ Bắc Giang vào các tỉnh phía Nam với mức giá ưu đãi trong thời gian thu hoạch chính vụ mặt hàng này (10/6 - 20/7).

Tỉnh này cam kết yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị vận tải, chủ xe, lái xe... khi vận chuyển vải thiều từ Bắc Giang đến sân bay và ngược lại chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng Covid-19.

Xe chở vải thiều xuất khẩu được đi luồng ưu tiên. Ảnh: Thế Phương

Bắc Giang cho biết, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên vận chuyển, tiêu thụ vải thiều bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn. Các tỉnh, thành phố đều lập chốt kiểm soát dịch, dẫn đến việc vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang đến các địa phương tiêu thụ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Đến ngày 3/6, lượng vải thiều tiêu thụ của Bắc Giang gần 31.400 tấn, trong đó tiêu thụ trong nước trên 20.430 tấn, còn lại là xuất khẩu. Giá bán trung bình 10.000 - 30.000 đồng một kg.

Cũng liên quan tới tiêu thụ nông sản, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo hải quan tại các cửa khẩu phân luồng thông quan với từng mặt hàng, thực hiện luồng xanh với nhóm hàng nông sản và tăng giờ làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm tra, giám sát thông quan hàng nông, thuỷ sản xuất chính ngạch sang Trung Quốc.

Cơ quan này đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuất, điều chỉnh canh tác thời vụ phù hợp để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; tăng bảo quản, chế biến và điều tiết nguồn cung sản phẩm nông sản khi Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giảm rủi ro trong xuất khẩu.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Y tế có cơ chế ưu tiên tiêm vaccine sớm cho lái xe vận chuyển, giao nhận hàng hoá tại các cửa khẩu; Bộ Giao thông vận tải giảm phí đường bộ, BOT cho các phương tiện vận chuyển hàng nông sản...

Anh Minh