Ba việc cần làm khi du học Mỹ năm 2021

Du học sinh Mỹ cần kiểm tra email, vào website của trường hàng ngày để nắm yêu cầu về hình thức học, quy định y tế và tham dự các khóa học online.

Khi Covid-19 chưa được kiếm soát, du học sinh có thể băn khoăn việc nhập học vào mùa thu 2021 hay bảo lưu kết quả. Nếu vẫn muốn tiếp tục trở thành sinh viên của đại học Mỹ, nhiều chuyên gia khuyên du học sinh nên chú ý một số việc.

Theo dõi email và website của trường

Sinh viên quốc tế sắp nhập học cần thường xuyên theo dõi email và thông tin được đăng trên website của trường cũng như nền tảng xã hội khác.

Kate Child, trợ lý trưởng khoa phụ trách hỗ trợ sinh viên, Đại học Bennington, cho biết khi Covid-19 còn phức tạp, email sẽ là phương tiện liên lạc chủ yếu thay vì gặp gỡ, đến trường nghe tư vấn như trước đây. "Hãy tạo thói quen kiểm tra hòm thư điện tử hàng ngày, tương tác với các nền tảng mạng xã hội của trường", Kate nói.

Ngoài ra, website của trường là nơi lý tưởng để du học sinh tìm kiếm câu hỏi thường gặp, khám phá kho lưu trữ thông tin liên lạc, chính sách cho sinh viên quốc tế và thủ tục nhập học. Nhiều trường còn có trang web tuyển sinh hoặc văn phòng tư vấn dành riêng cho du học sinh.

Chẳng hạn, Đại học bang Arizona có trang hướng dẫn các bước tiếp theo sau khi trúng tuyển, Đại học Rochester cũng có văn phòng quốc tế, cung cấp thông tin về các thủ tục nhập học cho sinh viên quốc tế. Bạn không nên bỏ qua những nguồn hướng dẫn giá trị này.

Christian Stuart, Giám đốc điều hành Trung tâm Dịch vụ Sinh viên quốc tế, Đại học Andrews, cho biết thông quan website và mạng xã hội, trường có thể còn thông báo các yêu cầu xét nghiệm Covid-19, cập nhật thông tin về vaccine cho du học sinh.

Tham dự các buổi hội thảo, gặp gỡ online

Với nhiều đại học Mỹ vẫn ưu tiên hoạt động online, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tuyển sinh để xin giải đáp thắc mắc, đồng thời tham dự các buổi cung cấp thông tin, gặp mặt qua Zoom và công cụ trực tuyến khác. "Đây là cơ hội để sinh viên quốc tế làm quen với nhau, được trò chuyện với giảng viên trường", Kate khẳng định.

Đại học California ở Irvine là một trong những trường triển khai nhiều chương trình online hữu ích cho du học sinh. Chẳng hạn "Get to know campus" (Làm quen với khuôn viên) cung cấp bài thuyết trình và video hướng dẫn về nhiều chủ đề, trong đó có các bước tiếp theo của quy trình nhập học, hỗ trợ tài chính, cơ hội học tập và đời sống sinh viên. Website của trường cũng có chức năng "Meet your fellow anteaters" (Gặp gỡ bạn bè), nơi tạo ra trò chơi ảo, giúp kết nối sinh viên.

Các chuyên gia đánh giá, đây là cách hữu ích để làm quen và kết bạn, đồng thời giúp bạn hiểu thêm về ngôi trường mình sắp theo học.

Giữ liên lạc với văn phòng sinh viên quốc tế

Sinh viên sắp nhập học cần giữ liên lạc thường xuyên với văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường, nơi có thể cập nhật thông tin về visa, các loại vaccine Covid-19 cũng như một số thông báo bất ngờ khác. Đây cũng là nơi giúp bạn biết liệu mình có phải tham gia lớp học online không hoặc các quy định của ký túc xá.

Nhân viên của văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế đều có địa chỉ liên lạc gồm email (đôi khi cả số điện thoại), được công khai trên website trường. Bạn nên liên lạc với họ và đề nghị một buổi tư vấn qua Zoom nếu cảm thấy email không thể truyền tải hết mong muốn. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật thông tin về visa dành cho sinh viên không định cư theo hướng dẫn Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.

Allen Koh, Giám đốc điều hành của Cardinal Education, một công ty tư vấn giáo dục có trụ sở tại California, kêu gọi sinh viên quốc tế chuẩn bị cho những trường hợp bất ngờ. "Các bạn nên chuẩn bị tâm lý về việc có nhiều đợt kiểm dịch, đặc biệt là với những sinh viên từ các nước không có đường bay thẳng đến Mỹ. Các bạn phải quá cảnh tại một quốc gia thứ ba và cần theo dõi chính sách y tế của Mỹ với nơi này", Koh nói.

Các chuyên gia cho biết, nếu sở hữu bất kỳ giấy tờ xác nhận không liên quan đến lịch sử dịch tễ các ca bệnh hoặc có "hộ chiếu vaccine", du học sinh nên làm sao kê và mang theo bên mình để việc nhập cảnh tại Mỹ được thuận lợi.

Thanh Hằng (Theo US News and World report)