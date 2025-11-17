Ba vị trí thâm đen cơ thể cảnh báo suy thận

Mắt thâm, môi thâm và móng tay thâm là những dấu hiệu có thể cho thấy thận đang gặp vấn đề, bạn nên cẩn trọng.

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Thành viên Hội Đông y Hà Nội, cho biết thận là cơ quan quan trọng giúp lọc chất thải, cân bằng điện giải, điều chỉnh huyết áp, sản xuất hồng cầu và tham gia tổng hợp vitamin D để giữ vững sức khỏe xương. Tuy nhiên, thận rất dễ bị tổn thương bởi lối sống thiếu lành mạnh, căng thẳng, thức khuya, chế độ ăn mặn, nhiều đạm, rượu bia.

Khi chức năng thận suy giảm, nhiều dấu hiệu có thể xuất hiện trên cơ thể, trong đó một số vị trí thâm đen có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm mà bạn không nên bỏ qua.

Quầng thâm mắt kéo dài

Thâm mắt có thể do nhiều nguyên nhân như thức khuya, thiếu ngủ, mệt mỏi, song tình trạng này cũng có thể liên quan đến chức năng thận. Thận yếu khiến da dưới mắt khô, kém sức sống nên xuất hiện quầng thâm. Một số trường hợp thận rò rỉ protein qua nước tiểu gây tích dịch biểu hiện thành sưng bọng mắt, đặc biệt buổi sáng. Nếu thâm mắt xuất hiện đột ngột hoặc nặng hơn, kèm theo sưng tấy, mệt mỏi hoặc các dấu hiệu bất thường khác, bạn cần nhanh chóng kiểm tra sức khỏe thận.

Một bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo. Ảnh: Đinh Tiên

Môi bị thâm đen

Khi thận yếu, chất độc tích tụ trong máu, giảm lượng oxy đến các mô, bao gồm cả môi. Giảm tiết hormone erythropoietin gây thiếu máu khiến môi nhạt màu, thâm sạm. Tuy nhiên, cần phân biệt với thâm môi do dùng son chứa chì, hút thuốc, phơi nắng nhiều với tình trạng suy thận. Bạn cũng nên chú ý lắng nghe cơ thể, nếu tình trạng môi thâm bất thường, nếu triệu chứng này xuất hiện đột ngột hoặc nặng hơn, kèm theo sưng tấy, mệt mỏi hoặc các dấu hiệu bất thường khác, bạn cần nhanh chóng kiểm tra sức khỏe thận.kèm các dấu hiệu bệnh thận khác, nên đi kiểm tra sớm.

Móng tay thâm, giòn hoặc có vệt trắng

Móng tay phản ánh khá rõ sức khỏe của thận. Nếu cơ quan này bị suy dẫn đến máu nuôi móng kém, móng tay thâm đen bất thường, khô và dễ gãy. Một số người còn có tình trạng móng giòn, bong, lõm hoặc xuất hiện các vệt trắng.

Móng khỏe thường hồng hào, bóng nếu trên móng tay của bạn có bất kỳ thay đổi nào kéo dài đều cần được lưu ý. Trừ trường hợp móng tay thay đổi do tiếp xúc với hóa chất. Tuy nhiên, cần lưu ý, đây không phải dấu hiệu chẩn đoán 100% nhưng giúp nhận biết sớm để đi khám kịp thời.

Bệnh thận là tình trạng thận bị tổn thương và không thể lọc máu đúng cách, dẫn đến tích tụ chất thải và dịch trong cơ thể. Bệnh có thể cấp tính (đột ngột và ngắn hạn) hoặc mãn tính (dần dần và dài hạn). Bệnh thận mãn tính có thể tiến triển thành suy thận, thường không thể phục hồi.

Để giảm gánh nặng cho thận, bạn nên hạn chế các nhóm thực phẩm sau:

Đồ ăn quá mặn vì muối sẽ làm thận phải làm việc liên tục để đào thải natri; dùng lâu dài khiến thận suy yếu, ảnh hưởng huyết áp và tim mạch. Ăn quá nhiều thịt đỏ làm tăng gánh nặng cho thận. Khi đó, cơ thể tích nhiệt và tạo nhiều độc tố, không tốt cho người đã có dấu hiệu suy thận.

Ngoài ra, rượu bia cũng ảnh hưởng gan và gián tiếp gây tổn thương thận. Uống nhiều còn gây mất ngủ, tăng tiểu đêm, rối loạn nội tiết. Các đồ uống khác như cà phê, trà đặc dùng nhiều gây mất ngủ, rối loạn nhịp sinh học, làm thận suy yếu theo thời gian. Đặc biệt sau tuổi 35, thận khí đã bắt đầu giảm, bạn càng nên hạn chế.

Nếu thường xuyên có các dấu hiệu khó ngủ, ngủ dậy mệt, đau lưng, lạnh tay chân, môi - mắt - móng tay thâm xỉn, giảm ham muốn, suy nhược, tiểu đêm, tiểu nhiều hoặc tiểu ít bất thường... không nên chủ quan. Việc kiểm tra chức năng thận đơn giản chỉ cần xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm. Một chế độ ăn thân thiện với thận là ít muối, tránh thực phẩm nhiều protein, chọn thực phẩm ít chất béo bão hòa và cholesterol, bỏ thuốc lá, uống đủ nước.

Thúy Quỳnh