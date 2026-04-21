Ba trường công an, quân đội công bố học phí hệ dân sự

Học phí hệ dân sự của Đại học Phòng cháy chữa cháy cùng hai trường quân đội khoảng 18,5-20,9 triệu đồng một năm, thuộc nhóm thấp trong hơn 50 đại học đã công bố.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm nay tuyển 250 sinh viên hệ dân sự vào ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ba phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.

Trong đó, thí sinh có giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia trở lên ở các môn Toán, Lý, Hóa thuộc diện xét tuyển thẳng.

Với phương thức điểm thi tốt nghiệp, trường sử dụng 4 tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh). Nếu dùng điểm khối D01, thí sinh phải có điểm học bạ môn Lý hoặc Hóa ở ba năm THPT đạt 5 điểm trở lên. Thí sinh có thể quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn Tiếng Anh theo quy định của Bộ Công an.

Bảng quy đổi IELTS vào các trường công an

Nếu xét học bạ, thí sinh phải đạt điểm tổng kết từng môn trong tổ hợp A00, A01, D07 từ 5, đồng thời có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp đạt 15 điểm trở lên.

Học phí trường Đại học Phòng cháy chữa cháy áp dụng với chương trình chuẩn năm học 2026-2027 là 20,9 triệu đồng (tính 10 tháng).

Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) tuyển 100 sinh viên hệ dân sự cho hai ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Trường sử dụng 4 phương thức gồm: xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng. Các tổ hợp xét tuyển là A00, A01, C01 (Toán, Lý, Văn) và X06 (Toán, Lý, Tin).

Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa) được giao tuyển 200 sinh viên dân sự cho hai ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật ôtô. Các phương thức và tổ hợp xét tuyển tương tự trường Sĩ quan Thông tin, trừ tổ hợp C01.

Học phí hai trường quân đội nói trên đều khoảng 18,5 triệu đồng một năm.

Ngoài ra, 5 trường khác của khối quân đội (Học viện Kỹ thuật quân sự, Khoa học quân sự, Quân y, Hậu cần và Đại học Văn hóa và Nghệ thuật quân đội) và ba trường công an (Học viện An ninh nhân dân, Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Chính trị Công an nhân dân) cũng tuyển hệ dân sự, nhưng chưa công bố chi tiết học phí.

Trong cả nước, hơn 50 đại học đã công bố học phí dự kiến năm học 2026-2027, mức phổ biến là 20-40 triệu đồng.

Học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy tư vấn tuyển sinh hôm 8/3. Ảnh: Fanpage trường

Dương Tâm