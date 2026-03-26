Ba phương thức, hai bảng quy đổi IELTS vào 8 trường công an

Các trường công an áp dụng hai bảng quy đổi điểm IELTS để xét kết hợp với bài thi đánh giá hoặc với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, khối 8 trường công an tuyển mới đại học chính quy bằng ba phương thức, gồm xét tuyển thẳng (1); xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (2); xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá (3).

Với xét tuyển thẳng, các trường xem xét nhóm vào vòng chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế, khu vực hoặc trong đội tuyển dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng vào 8 trường công an

Ở phương thức 2 - kết hợp chứng chỉ và bài thi đánh giá, điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an quy về thang 30 (chiếm 60%) và điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy về thang 30 (chiếm tỷ lệ 40%) rồi cộng điểm ưu tiên, điểm thưởng. Điểm xét tuyển được được tính theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm chứng chỉ * 2/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.

Với phương thức cuối, điểm xét tuyển là tổng điểm thi tốt nghiệp 3 môn theo tổ hợp (chiếm 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an quy về thang 30 (60%), cộng điểm ưu tiên, điểm thưởng. Công thức tính như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn * 2/5 + Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.

Khối trường công an sử dụng hai bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ cho từng phương thức trên.

Trong đó, nếu xét tuyển bằng phương thức 2, thí sinh có chứng chỉ IELTS tương đương 5.5 trở lên được quy đổi thành 7,5-10/10 điểm.

Còn với phương thức 3, các trường công an quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển và chấp nhận từ IELTS 4.0 trở lên. Mức này tương đương 6,5 điểm Tiếng Anh.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển theo từng phương thức vào 8 trường công an

Bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vào 8 trường công an năm 2026 như sau:

8 trường công an năm nay tuyển 2.070 sinh viên đại học chính quy, giảm 280 so với năm ngoái. Học viện An ninh nhân dân tuyển nhiều nhất với 500 học viên, trong đó 400 học tại trường. Chỉ tiêu tuyển ít nhất ở Học viện Quốc tế với 50 người.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào các trường công an là từ 15,95 đến 26,28/30, theo công thức tính điểm của phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Khối nữ cảnh sát giao thông tập luyện diễu binh 30/4/2025.

