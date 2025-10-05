Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Matmo

Cục Hàng không yêu cầu các sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài trực 24/24h, rà soát hạ tầng, triển khai phương án phòng chống mưa bão, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Để ứng phó với bão Matmo, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành triển khai trực ban 24/24. Theo Cục, ba sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài. Các cảng hàng không Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão diễn biến bất thường.

Với các cảng hàng không chịu ảnh hưởng trực tiếp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng, bảo đảm an toàn cho công trình, đài trạm và hoạt động khai thác.

Các đơn vị triển khai phương án phòng chống mưa bão, khơi thông dòng chảy trong cảng, bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị, hạn chế thiệt hại do mưa bão và nhanh chóng ổn định hoạt động hàng không phục vụ hành khách. Những cảng hàng không đang thi công công trình được yêu cầu xác định điểm dừng kỹ thuật để tạm dừng thi công khi thời tiết xấu, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại.

Máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Xuân Hoa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 6/10, tâm bão Matmo đi vào Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sau đó đi dọc biên giới phía bắc, gây mưa lớn cho các tỉnh vùng núi và trung du. Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng gió bão, song từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm. Chính quyền Hà Nội khuyến khích người dân làm việc trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét cho học sinh nghỉ học.

Ngày 5/10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 11 trên địa bàn Quân khu 3 và Bộ đội Biên phòng. Đoàn kiểm tra do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn. Thành viên gồm Trung tướng Doãn Thái Đức - Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn; Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thủ trưởng Cục Tác chiến; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng và Cơ quan Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Đoàn công tác sẽ làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra, đôn đốc và nắm tình hình triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11 tại địa phương. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn lực lượng, phương tiện và chủ động ứng phó hiệu quả với diễn biến của bão.

Việt An