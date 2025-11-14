Ba phút náo loạn tại quán ốc khi ôtô bị bao vây, đập phá

Nghệ AnTrong 3 phút, Nguyễn Thanh Hùng lái ôtô tông hai người giữa quán ốc và bị đám đông dùng đá và gậy bao vây, đập phá xe.

Ngày 13/11, Nguyễn Thanh Hùng, 34 tuổi, trú phường Thái Hòa, cùng 9 người đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản của nhóm này.

Theo nhà chức trách, lúc mới xảy ra sự việc, những người liên quan trình bày do không buộc được người ngồi trong ôtô 5 chỗ của Hùng xóa cảnh bắn pháo hoa mừng khai trương quán ốc nên chuyển sang bao vây, đập phá xe.

Kết quả điều tra sau đó xác định lời khai ban đầu này không đúng.

Ôtô của Hùng bị bao vây, đập phá sau khi tông người, tối 10/11. Ảnh: Hùng Lê

Sự việc xảy ra vào tối 10/11, khi chị Hồ Thị Minh Nguyệt, 32 tuổi, trú phường Thái Hòa, cùng anh Đặng Trọng Vượng, 28 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh, khai trương quán ốc tại phường Thái Hòa, trước đây thuộc thị xã Thái Hòa. Nhiều người đến tặng hoa chúc mừng, gọi món ăn. Chủ quán bố trí khoảng 10 nhân viên, huy động thêm người thân phục vụ.

Khoảng 20h, thực khách Hùng đến quán uống rượu với bạn bè trên tầng hai, thỉnh thoảng sang bàn khác cụng ly. Hơn một tiếng sau, Hùng cùng một người bạn xảy ra mâu thuẫn với chủ quán Vượng.

Theo chị Nguyệt, Hùng tiến lại hỏi anh Vượng: "Đứa nào đòi ăn thằng em tao?". Hai bên xảy ra to tiếng, được nhiều người can ngăn. Nữ chủ quán thấy Hùng và người bạn "có dấu hiệu đã uống nhiều rượu bia, hai chân đứng không vững".

Nhóm Hùng rời quán, ra mở cửa, ngồi vào ôtô 5 chỗ đỗ bên đường. Khi Hùng quay đầu xe, cách quán khoảng 20 m, chị đẩy một phụ nữ và em bé sang vỉa hè, đồng thời liên tục hô lớn "tránh ra".

Giây phút náo loạn tại quán ốc khi tài xế lao xe tông người, ôtô bị vây đập Hiện trường vụ việc. Video: Hùng Lê

Một nhân chứng kể, chị Nguyệt vừa dứt lời thì Hùng lái ôtô vòng lại trước lối ra vào quán - nơi nhiều người đang đứng - hất anh Trần Văn Công, 35 tuổi, ngã ra đường, bị thương ở chân và tay.

Anh Vượng chạy tới đấm vào kính bên ghế lái. Nhiều người xung quanh dùng đá, gậy ném, đánh vào ôtô. Lúc này trong xe, ngoài Hùng còn có vợ là Nguyễn Thị Xuân và hai người khác.

"Trước quán có hơn 20 người, gồm nhân viên và khách hàng. Ai cũng hoảng sợ khi thấy tài xế mất kiểm soát, phải nhảy sang một bên để tránh", nhân chứng nói.

Sau khi tông anh Công, Hùng tiếp tục lùi, tiến xe vài vòng rồi lao vào khu vực bếp của quán, tông trúng bà Nguyễn Thị Châu (59 tuổi, mẹ ruột chị Nguyệt), khiến bị thương nặng ở chân.

"Do góc bếp có bồn hoa bê tông nên xe không lao sâu vào bên trong. Va chạm khiến mảng tường bên hông phải quán nứt dọc, nhiều đồ nhà bếp hư hỏng", chị Nguyệt nói.

Ôtô 5 chỗ hư hỏng sau khi bị đập phá. Ảnh: Hùng Lê

Hùng sau đó lùi xe, di chuyển theo hướng ngã 5 và bị đám đông đuổi theo, dùng đá, gậy đập mạnh vào thân xe. Hồ Công Thiện, 21 tuổi, em trai chị Nguyệt, lái ôtô bán tải đuổi theo, tạt đầu khiến xe của Hùng lao vào dải phân cách giữa đường và dừng lại. Hùng cùng ba người trên xe mở cửa thoát ra ngoài, theo cơ quan điều tra.

Chị Nguyệt cho biết toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 3 phút. Hai ngày sau, nhân viên và người thân vẫn chưa ổn định tâm lý.

Trong 10 người đang bị công an tạm giữ có em trai chị Nguyệt và một số nhân viên quán.

Theo chị Nguyệt, video ban đầu dài gần một phút xuất hiện trên mạng xã hội chỉ ghi lại cảnh đập phá xe. Sau đó chị trích xuất camera, công bố video dài gần hai phút ghi cảnh Hùng lái xe tông vào nhiều người "để đưa thông tin đầy đủ hơn".

Nguyễn Thanh Hùng (hàng dưới, thứ hai từ trái qua) cùng những người liên quan vụ việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nữ chủ quán xác nhận tối khai trương có đốt pháo hoa nhưng "không có việc yêu cầu khách trong ôtô xóa video". Việc nhóm của Hùng khai bị yêu cầu xóa rồi bị bao vây, đập phá xe, theo chị là "không đúng với những gì camera ghi lại".

Vài tiếng sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thái Hòa triệu tập những người liên quan.

Bước đầu, Hùng khai do quán phục vụ chậm nên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với chủ quán Vượng, từ đây dẫn đến vụ việc. Cảnh sát chưa công bố lời khai những người còn lại.

Đức Hùng