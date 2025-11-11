Nghệ AnNhóm thanh niên không buộc được nam tài xế xóa cảnh bắn pháo hoa vừa quay khi ngồi trong ôtô đã chuyển sang bao vây, đập phá xe.

Tối 10/11, một quán ốc trên địa bàn phường Thái Hòa, trước đây thuộc thị xã Thái Hòa, có tổ chức khai trương, bắn pháo hoa chúc mừng. Thời điểm trên, một người ngồi trên ôtô 5 chỗ đậu gần đó đã dùng điện thoại quay cảnh này.

Nhà chức trách cáo buộc, nhóm thanh niên ở quán ốc khi yêu cầu người này xóa video không được đã quay sang cầm vật cứng đập, ném đá vào ôtô. Một số người còn nhảy lên đạp vào thân xe.

Tài xế ngồi bên trong liên tục điều khiển phương tiện lùi và tiến để thoát khỏi đám đông.

Nhiều người bao vây, đập phá ôtô Nhiều người đập phá ôtô 5 chỗ, tối 10/11. Video: Hùng Lê

Sau khoảng một phút, nhóm người dừng lại. Sự việc được người dân quay video lại đăng lên mạng xã hội. Những người ngồi trong ôtô không bị thương.

Sáng nay, Công an phường Thái Hòa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An mời những người liên quan vụ việc lên lấy lời khai, phân loại hành vi để đưa ra hướng xử lý.

Đức Hùng