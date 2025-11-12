10 người bị bắt sau vụ bao vây, đập phá ôtô ở Nghệ An

10 người bị cáo buộc sử dụng đá, thanh gỗ đập phá ôtô của Nguyễn Thanh Hùng, liên quan đến mâu thuẫn trong quá trình gọi món tại quán ốc mới khai trương.

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Hùng, 34 tuổi, trú phường Thái Hòa, cùng 9 người khác để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cảnh sát đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản của nhóm này.

Nguyễn Thanh Hùng (hàng dưới, thứ hai từ trái qua) cùng những người liên quan vụ việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 20h30 ngày 10/11, Hùng cùng một số bạn tới quán ốc mới khai trương ở phường Thái Hòa (trước đây thuộc thị xã Thái Hòa) ăn uống. Hùng sau đó cho rằng đã gọi món nhưng phục vụ chậm nên xảy ra mâu thuẫn và to tiếng với chủ quán Đặng Trọng Vượng, 28 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh.

Thời điểm này, vợ của Hùng lái ôtô 5 chỗ đỗ bên đường đối diện quán ốc để đón chồng về nhà. Khi thấy Hùng lên xe, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường mắng khách.

Tài xế cố thoát vòng vây khi ôtô bị tấn công. Video: Huy Mạnh - Lâm Nguyễn

Nhà chức trách cáo buộc, do bức xúc, Hùng đã lái ôtô 5 chỗ hướng về đám đông, trong đó có Vượng, khiến hai người bị thương tích nhẹ, sau đó điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ ném, đập vào ôtô của Hùng.

Hùng lái ôtô rời đi song bị nhóm người trong quán ốc lái ôtô đuổi theo, tạt đầu và va chạm khiến tài xế cùng những người ngồi bên trong phải xuống xe bỏ chạy.

Nhận trình báo, sau vài tiếng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Thái Hòa triệu tập những người liên quan.

Ôtô của Hùng hư hỏng sau khi bị nhóm người bao vây, đập phá. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó, chứng kiến vụ việc, nhiều người dân đã quay video dài khoảng một phút đăng lên mạng xã hội. Bước đầu xác minh, những người liên quan vụ việc khai do không buộc được người ngồi trong ôtô 5 chỗ xóa cảnh bắn pháo hoa mừng khai trương quán ốc nên chuyển sang bao vây, đập phá xe. Kết quả điều tra sau đó của công an xác định lời khai ban đầu của những người liên quan là không đúng.