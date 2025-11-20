Ba nguy cơ sức khỏe khi uống dưới 500 ml nước một ngày

​​Uống ít hơn 500 ml lâu ngày có thể dẫn đến nước tiểu cô đặc, gây áp lực lên thận, làm giảm chức năng não, mệt mỏi và làm chậm quá trình tiêu hóa.

Người trưởng thành khỏe mạnh nên duy trì lượng nước nạp vào khoảng 1,8-2 lít nước mỗi ngày hoặc nhiều hơn nếu hoạt động thể chất mạnh, trời nóng... Mất nước không chỉ trở nên nghiêm trọng khi bị ốm hoặc thời tiết nắng nóng mà ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng ảnh hưởng đáng kể đến cơ thể. Một số lý do như đặc thù công việc hàng ngày, thói quen văn phòng thường khiến mọi người uống ít hơn nhiều so với nhu cầu của cơ thể.

Theo thời gian, điều này tạo ra những thay đổi về mức năng lượng, khả năng tập trung, tiêu hóa và chức năng thận, bao gồm cả ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Gây áp lực lên thận và làm giảm khả năng lọc

Thận phụ thuộc rất nhiều vào lượng chất lỏng để lọc chất thải từ máu và duy trì cân bằng hóa học. Khi lượng nước uống vào dưới 500 ml mỗi ngày, thận phải làm việc nhiều hơn để bù đắp lượng nước thiếu hụt, khiến cơ quan này phải liên tục ở chế độ bảo tồn. Khối lượng công việc này tăng lên có khả năng dẫn đến tổn thương thận lâu dài.

Mất nước cũng khiến chất thải, nước tiểu cô đặc, trở nên sẫm màu, làm tăng nguy cơ hình thành cặn khoáng, có thể dẫn đến sỏi thận và nhiễm trùng. Mặc dù không có triệu chứng đau hoặc nhìn thấy bằng mắt nhưng những điều chỉnh bên trong này cho thấy thận sử dụng nhiều năng lượng hơn khi lượng nước liên tục giảm xuống dưới mức khuyến nghị.

Ảnh hưởng đến não, lưu lượng máu và năng lượng hàng ngày

Giảm lượng nước uống hàng ngày không chỉ ảnh hưởng đến chức năng thận mà tim, mạch máu và não cũng phản ứng nhanh với tình trạng mất nước. Ngay cả mất nước nhẹ cũng có thể thay đổi cách cơ thể lưu thông oxy và cách não tập trung.

Một số tác động bao gồm:

Thể tích máu giảm nhẹ, khiến tim đập nhanh hơn để duy trì tuần hoàn.

Quá trình cung cấp oxy cho não giảm gây ra tình trạng giảm tập trung, xử lý chậm hơn.

Đau đầu, cáu kỉnh và thiếu động lực trở nên phổ biến hơn vào ban ngày.

Cơ bắp dễ bị mỏi hơn ngay cả khi thực hiện các hoạt động đơn giản như leo cầu thang.

Thời tiết ấm áp hoặc ẩm ướt làm trầm trọng thêm các triệu chứng mất nước, đôi khi chỉ trong vài giờ.

Những thay đổi này thường bị nhầm lẫn với căng thẳng, mệt mỏi hoặc thiếu ngủ trong khi thực tế cơ thể có thể đang báo hiệu tình trạng mất nước từ rất lâu trước khi cơn khát xuất hiện rõ rệt.

Làm chậm quá trình tiêu hóa, phá vỡ các tín hiệu hormone

Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và cân bằng trao đổi chất. Khi lượng thức ăn nạp vào cơ thể liên tục ở mức thấp, hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, sự giao tiếp hormone trở nên kém hiệu quả hơn, ảnh hưởng đến cách cơ thể điều chỉnh cơn đói, cảm giác no và năng lượng. Điều này có thể dẫn đến:

Chuyển động tiêu hóa chậm lại, làm tăng nguy cơ táo bón và đầy hơi.

Giảm nước bọt khiến giai đoạn đầu của quá trình tiêu hóa kém hiệu quả hơn.

Sự điều chỉnh hormone, đặc biệt là tăng vasopressin, ảnh hưởng đến quá trình quản lý. glucose của cơ thể.

Cảm giác đói có thể mạnh hơn bình thường do cơ thể nhầm lẫn giữa cơn khát và cảm giác thèm ăn.

Sự vận chuyển chất dinh dưỡng chậm hơn ảnh hưởng đến năng lượng, tâm trạng cùng với hiệu suất trao đổi chất.

Nếu bạn thường xuyên uống ít nước, tăng thêm lượng chất lỏng khoảng một hoặc hai cốc cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về năng lượng, sự minh mẫn và sức khỏe tổng thể. Một số cách đơn giản giúp cơ thể duy trì sự cân bằng và ngăn ngừa tình trạng căng thẳng chậm chạp, đều đặn do uống dưới 500 ml mỗi ngày:

Uống một cốc nước sau khi thức dậy để bù nước.

Luôn mang theo một chai nước bên mình khi đi làm, đi tập, đi học hoặc khi đi du lịch để khuyến khích uống nước thường xuyên.

Chọn nước trong bữa ăn thay vì đồ uống có đường hoặc cà phê.

Thêm lát trái cây, bạc hà hoặc chanh để nước hấp dẫn hơn.

Uống nước với lượng nhỏ thường xuyên thay vì chờ đến khi khát nước.

Tăng lượng nước uống khi trời nóng, tập thể dục nặng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)