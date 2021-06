Ba ngày thăm thú hết 7 tỉnh miền Tây

Duyên đã từ TP HCM đi Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu và "cán đích" ở mũi Cà Mau trong hơn 3 ngày.

Vào sinh sống và làm việc tại TP HCM một thời gian, Lê Ngọc Bội Duyên, cô gái sinh năm 1996 quê Khánh Hòa, luôn ấp ủ mong muốn được nhìn ngắm vẻ đẹp thanh bình của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cuối tháng 4/2019, tranh thủ thời gian được nghỉ lễ, Duyên cùng bạn trai đã có chuyến hành trình 3 ngày 4 đêm từ Sài Gòn đến Đất Mũi (Cà Mau), điểm cực nam Tổ quốc.

Chia sẻ với VnExpress về cơ duyên bắt đầu chuyến đi này, Duyên cho biết: "Mình với bạn trai yêu xa, ngày lễ được nghỉ không nhiều nhưng vừa muốn gặp nhau, vừa thèm đi du lịch bằng xe máy. TP HCM với mình đã khá quen thuộc, sẵn mê miền Tây nên tụi mình quyết định đến miền Tây cho gần". Theo đó, người yêu của Duyên sẽ vào TP HCM rồi cả hai cùng xuất phát.

Duyên dành hơn một tháng để lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi, gồm các địa điểm sẽ đến, khoảng cách, thời gian di chuyển... rồi cứ thế đi theo lịch trình, nhờ vậy mà tiết kiệm được kha khá thời gian. Cũng có đôi lúc bất chợt nổi hứng, đôi bạn trẻ lại... "bẻ cua" đi khác kế hoạch sẵn có khiến hành trình luôn đầy ắp những bất ngờ.

Được đến thăm miền Tây sông nước chính là mong muốn từ lâu của Duyên. Ảnh: NVCC

17h ngày 27/4/2019, từ TP HCM, Duyên cùng người yêu khởi hành đi Long An. "Ngày đó mọi người nghỉ lễ nên đường phố khá đông đúc, không khí nhộn nhịp. Hòa vào dòng người, dòng xe, mình cảm giác như đang cùng bà con kéo nhau về quê trong những ngày giáp Tết vậy", Duyên kể. Qua phà Hồng Ngự (Đồng Tháp), cặp đôi đặt chân đến thị xã Tân Châu (An Giang) vào 23h. Lúc này trời đã về khuya, khu vực xung quanh lại rất ít khách sạn nhưng may mắn được người dân nhiệt tình chỉ đường nên cả hai đã kịp tìm chỗ ở khi không gian dần chìm vào đêm sâu.

Trong 3 ngày rong ruổi qua các tỉnh miền Tây, cô gái quê Khánh Hòa cùng bạn trai lần lượt ghé thăm Thánh Đường Hồi giáo Jamiul Azhar, đi chợ Châu Đốc, khám phá chùa Huỳnh Đạo và chùa Hang ở An Giang. Duyên đặc biệt ấn tượng với cánh rừng tràm mênh mông, xanh ngút mắt khi đi qua Tịnh Biên. Cô nàng đã tranh thủ trải nghiệm đi tắc ráng (một loại thuyền, xuồng, ghe nhỏ dáng hình thoi, làm bằng gỗ và có gắn động cơ máy) xuyên sâu vào rừng tràm Trà Sư. Do không phải mùa nước nổi nên mặt nước không có nhiều bèo, điều đó khiến Duyên có chút tiếc nuối, nhưng với cô khung cảnh rừng tràm "vẫn đẹp như một bức tranh thủy mặc", nhất là khi leo lên tháp quan sát cao 14 m.

Cô gái "mê miền Tây" trải nghiệm đi thuyền xuyên rừng tràm Trà Sư ở An Giang. Ảnh: NVCC

Trên đường từ An Giang đi Cần Thơ thì trời mưa lớn. Để không chậm trễ hành trình, cả hai quyết định mặc áo mưa "xông pha". Trời mưa trơn trượt, lại không quen đường sá nên phải mất hơn 4 tiếng Duyên và bạn trai mới đến được thành phố Cần Thơ.

Tại thủ phủ miền Tây, cô nàng đã có dịp dạo bến Ninh Kiều, cùng bạn trai ngồi thuyền khám phá chợ nổi Cái Răng. "Có vẻ chị lái thuyền rất quý tụi mình nên đã phá lệ dẫn hai đứa đi khám phá nhiều hơn, nên dù đã đến từ sớm nhưng mãi 9h tụi mình mới đi chợ xong", Duyên vui vẻ kể. Sự chất phác, mộc mạc của con người nơi đây đã làm cô "phải lòng". Họ luôn nở nụ cười thân thiện và chỉ dẫn nhiệt tình mỗi khi cô và bạn trai hỏi đường, còn sợ cả hai đi lạc, cứ dặn đi dặn lại. Với Duyên, những địa điểm nổi tiếng ở miền Tây không đẹp kiểu sa hoa lộng lẫy nơi phố thị mà mang vẻ hoang sơ, bình lặng, đưa con người hòa mình vào thiên nhiên.

Duyên và bạn trai còn đến công viên Kittyd & Minnied ở Hậu Giang, ghé chùa Dơi và chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng, đi chùa Xiêm Cán, miếu Cá Ông và Điện gió ở Bạc Liêu... Mũi Cà Mau - điểm cực nam Tổ quốc cũng đánh dấu chặng cuối trong chuyến hành trình thăm thú miền Tây của cặp đôi. Đúng 12h30, đôi bạn trẻ đã thành công đặt chân đến Đất Mũi và chụp hình kỷ niệm với biểu tượng con thuyền hướng ra biển được đặt tại nơi đây.

Duyên và bạn trai lần lượt chụp ảnh cùng biểu tượng con thuyền ở Đất Mũi, khép lại chuyến du lịch miền Tây. Ảnh: NVCC

"Thật tuyệt vời khi có người bạn đồng hành đến tận đây. Niềm vui, sự háo hức của tuổi trẻ khi chinh phục được điểm cuối cùng của Tổ quốc thật sự làm mình nhớ mãi", Duyên bồi hồi. Cô nàng cũng bày tỏ hy vọng mỗi người trẻ đang sống đều sẽ trải qua tuổi thanh xuân tuyệt vời, được đi, được trông nhìn và khám phá thế giới rộng lớn này.

Yến Nhi