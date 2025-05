Ba ngày phượt check in 13 tỉnh miền Tây trước khi sáp nhập

Từ TP HCM, anh An di chuyển theo quốc lộ 1A, điểm đến đầu tiên là bảng địa giới tỉnh Long An.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính, Long An sẽ được sáp nhập với Tây Ninh để hình thành tỉnh mới mang tên Tây Ninh. Trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP Tân An, địa bàn thuộc tỉnh Long An hiện nay.