Tiền Giang có địa hình bằng phẳng, khí hậu ảnh hưởng cận xích đạo với hai mùa mưa và khô rõ rệt. Nền nhiệt độ trung bình ở Tiền Giang cao, khoảng 28 độ C và nóng quanh năm. Mùa mưa ở đây thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Trong khuôn viên chùa còn có các công trình mới xây dựng như tượng Phật Di Lặc cao 20 m, nặng 250 tấn, được đúc bằng bêtông cốt thép và khánh thành năm 2010. Không gian chùa rộng rãi, rợp bóng cây xanh, với những hòn non bộ và hồ nước nhỏ mang đến cảm giác dễ chịu cho du khách.

Cạnh khu lăng mộ là từ đường được cất theo kiến trúc cung đình, để thờ những người trong dòng tộc Phạm Đăng. Bên trong từ đường xây theo kiến trúc ba gian hai chái, với những cột chịu lực dựng song song. Nhiều đồ án trang trí, cấu kiện bằng gỗ được sơn son thếp vàng, do những nghệ nhân xứ Huế thực hiện. Hiện nay, ngôi nhà bao gồm một nhà thờ, nhà khách, nhà kho và công trình phụ.

Từ TP Gò Công đi theo đường tỉnh lộ 862 khoảng 15 km du khách sẽ đến khu du lịch biển Tân Thành. Trên đường, khách sẽ gặp những hàng cây so đũa rợp mát ở hai bên. Nơi đây nổi tiếng với nghề nuôi nghêu, có nhiều hàng quán lợp mái lá trên bãi biển cho du khách thưởng thức nghêu và các loai hải sản khác, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ.

Thời điểm từ tháng 7 đến tháng 10 là mùa trái chín, du khách trải nghiệm hái trái nhãn, ổi, cam quýt, thưởng thức tại chỗ hoặc mua về làm quà. Ngoài ra, ở đây còn có dịch vụ đưa khách đi bằng xe ngựa, tham quan vườn nuôi ong, thưởng thức trà mật ong. Nếu đi theo nhóm, khách có thể tham gia các trò chơi tập thể tại các điểm du lịch trên cù lao như lội mương bắt cá, kéo co, đi xem đạp mạo hiểm.

- Hủ tiếu Tư lùn, 21/1 Nguyễn An Ninh, TPMỹ Tho.

- Hủ tiếu Hạnh, Nguyễn An Ninh, TP Mỹ Tho.

Hủ tiếu sa tế. Ảnh: Duy Đỗ

Để nấu nước sốt sa tế, đầu tiên, nấu nước lèo bằng xương bò, sau đó, người nấu đem hỗn hợp tỏi, hành tím, gừng, sả, đại hồi, tiểu hồi, quế, ớt bột, mè, đậu phộng rang giã nhuyễn, xào với dầu mè rồi cho vào nước hầm bò và nêm gia vị. Tô hủ tíu sa tế có mùi thơm nồng, đậm vị chua, béo, bùi, mặn, ngọt và hơi cay.

Để thưởng thức hủ tiếu sa tế khách có thể tìm các quán ở TP Mỹ Tho:

- Hủ tiếu sa tế, 206A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Mỹ Tho.



- Hủ tiếu sa tế Hương, 134 Đường Yersin, TP Mỹ Tho.

Bún gỏi già

Bún gỏi già có nguyên liệu giống bún mắm do được nấu từ mắm cá với nước dùng màu nâu sậm. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở gia vị có thêm me nên vị nước dùng chua ngọt, ngậy mùi me. Món ăn kèm với da, lỗ tai heo, tôm luộc, thịt, huyết và các loại rau muống, hoa chuối bào và hẹ. Bún gỏi già phải chấm nước chấm là cốt mắm cá linh nguyên chất, thơm và vị ngọt đậm đà.

Khách có thể thưởng thức bún gỏi già ở những địa chỉ:



- 17 Trịnh Hoài Đức, TP Mỹ Tho.

- Bún gỏi già Út mập, vòng xoay Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Mỹ Tho.