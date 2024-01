Do nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Vĩnh Long có hai mùa rõ rệt là mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4) và mùa mưa (thời gian còn lại). Nhiệt độ trung bình là 27 độ C, với thời điểm nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ.

Xe khách khởi hành từ bến xe miền Tây (TP HCM) về Vĩnh Long có các hãng Phương Trang, Trí Nhân, Hòa Hiệp, Nguyen An với giá vé từ 180.000 đồng đến 280.000 đồng, thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng. Có xe giường nằm và xe limousine. Từ Cần Thơ có xe buýt với giá vé khoảng 20.000 đồng một chiều, tần suất 30 phút mỗi chuyến.

Khu sinh thái Nhà Xưa (huyện Long Hồ) được xây dựng theo kiến trúc nhà ba gian ở miền Tây Nam Bộ xưa. Bao quanh ngôi nhà là những vườn quả và cây xanh tạo nên không gian thoáng đãng, xanh mát. Kiến trúc ngôi nhà cổ và cảnh quan xung quanh còn là bức nền để mọi người tự do ghi lại những bức ảnh. Ngôi nhà nhuốm màu thời gian, làm gợi nhớ về những hồi ức và kỷ niệm thuở xưa. Vì thế, ngay cả những người ít am hiểu nghệ thuật cũng phải ấn tượng trước vẻ đẹp của một trong những ngôi nhà xưa nhất Vĩnh Long.

Vĩnh Long cũng có nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú dạng homestay như Út Trinh, Mekong River, Thúy An, Phương Thảo, Út Thủy, Ngọc Phượng, Năm Thành, Bảy Trung, Hai Đào với mức giá từ 350.000 đồng mỗi đêm.

Bảo tàng tọa lạc tại trung tâm thành phố Vĩnh Long, trước mặt là bến tàu du lịch trên dòng sông Cổ Chiên, bên kia sông là cù lao An Bình với những vườn cây ăn trái trĩu quả. Trong khuôn viên bảo tàng có nhiều cây cổ thụ đã được công nhận "Cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam" hòa quyện với những khu nhà trưng bày tạo nên một tổng thể không gian cổ kính, thoáng mở, rợp bóng mát. Bảo tàng từ lâu đã trở thành nơi vui chơi, sinh hoạt của cộng đồng, là điểm thu hút công chúng đến nghiên cứu, học tập, tham quan, du lịch.

Cù lao An Bình

Là đảo nhỏ giữa sông Cổ Chiên, cù lao An Bình là một trong những điểm chuyên cung cấp đủ loại trái cây, hoa quả tươi đến các huyện và thành phố Vĩnh Long. Không chỉ có những miệt vườn cây trái sum suê, cù lao An Bình còn là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng với nhiều điểm hấp dẫn như nhà sàn ông Mười Đầy, chùa Tiên Châu. Vì vậy, người dân trong và ngoài tỉnh tìm đến đây để vui chơi, nghỉ dưỡng ngày một nhiều. Từ thành phố Vĩnh Long đến cù lao An Bình bằng thuyền cũng là trải nghiệm thú vị. Trong chuyến đi, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh sông nước Nam Bộ trù phú.

Ở cù lao An Bình, du khách có thể ghé thăm nhà cổ Cai Cường, không lớn như những căn nhà nổi tiếng ở Cần Thơ hay Đồng Tháp. Nhưng nếu yêu thích không gian nhà xưa đặc trưng Nam Bộ thì đây là một địa chỉ phù hợp. Vào khoảng năm 1885, đại địa chủ của vùng là cai Cường cho khởi công xây nhà, hiện công trình thuộc sở hữu của gia đình ông Phạm Văn Bổn. Nội thất được bảo quản tốt, hầu hết được làm từ gỗ quý.