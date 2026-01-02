Bà Melania Trump diện đầm ôm trong tiệc đón năm mới

Bà Melania Trump - vợ Tổng thống Mỹ Donald Trump - mặc đầm ôm đính sequin khi cùng chồng dự tiệc giao thừa ở dinh thự Mar-a-Lago.

Vợ chồng tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài không gian tiệc giao thừa Vợ chồng Tổng thống Donald Trump bên ngoài nơi tổ chức tiệc đón năm mới. Video: ABC News

Tối 31/12/2025, Tổng thống Trump tổ chức tiệc tất niên tại biệt thự nghỉ dưỡng của ông ở bang Florida. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, 56 tuổi, diện thiết kế trị giá 1.450 USD (khoảng 38 triệu đồng) từ thương hiệu The New Arrivals khi đến sự kiện. Bà phối váy với thắt lưng cùng màu, mang giày cao gót của Christian Louboutin. Bà chọn kiểu trang điểm đơn giản với lớp son bóng làm điểm nhấn.

Tiệc tối quy tụ nhiều khách mời như Brett Ratner - đạo diễn phim tài liệu sắp ra mắt về bà Melania, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Về phía gia đình Trump, cả ba con trai Donald Trump Jr., Eric và Barron đều tham dự. Eric đi cùng vợ - Lara Trump.

Tổng thống Trump, 80 tuổi, và Đệ nhất phu nhân tay trong tay trên đường bước vào không gian tiệc chính. Ảnh: AP

Theo Page Six, tiệc đón năm mới ở Mar-a-Lago là truyền thống kéo dài hàng chục năm của gia đình Trump. Trước khi ông Donald Trump trở thành tổng thống, sự kiện này từng thu hút nhiều người nổi tiếng góp mặt như tài tử Sylvester Stallone, huyền thoại làng golf Tiger Woods, tỷ phú Martha Stewart và vận động viên quần vợt Serena Williams.

Năm ngoái, tiệc được tổ chức vài tuần trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump. Lúc ấy, bà Melania diện váy đen của Versace. Một năm qua, bà hạn chế xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần lộ diện đều được khen mặc đẹp và tinh tế. Khi cùng chồng tới thăm Cung điện Windsor (Anh) hồi tháng 9/2025, gu thời trang của bà được đánh giá cao. Một tháng sau đó, bà gây chú ý khi diện phong cách "Top Gun" trong chuyến thăm Căn cứ Hải quân Norfolk ở Virginia.

Melania Trump sinh năm 1970, là vợ thứ ba của ông Donald Trump. Bà sinh ở Slovenia, chuyển đến Mỹ để theo đuổi nghiệp người mẫu từ năm 1996 và gặp chồng hai năm sau. Năm 2005, cả hai kết hôn và có một con trai - Barron Trump, 20 tuổi.

Dù ở cương vị Đệ nhất phu nhân, Melania ưu tiên sự riêng tư của gia đình, tập trung nuôi dạy con, ít dự sự kiện cùng chồng. Bà dành nhiều sự quan tâm cho sáng kiến Be Best - dự án do bà thành lập năm 2018 với mục tiêu phát triển phúc lợi xã hội và sức khỏe thể chất, tinh thần trẻ em. Tháng 10/2024, bà ra mắt hồi ký mang tên mình, Melania.

Phương Thảo (theo Page Six)