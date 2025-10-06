MỹBà Melania, phu nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump, diện trang phục kiểu "Top Gun" khi đi thăm căn cứ quân sự.

Bà Melania Trump diện phong cách 'Top Gun' Bà Melania Trump chào các thủy thủ ở lễ kỷ niệm. Bà mở lời chào bằng câu: "Hooyah, navy" (Tiến lên, hải quân). Video: Diario AS

Hôm 5/10, tới dự lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ tại Căn cứ Hải quân Norfolk ở Virginia, bà Melania Trump mặc bộ đồ giống nhân vật Charlotte "Charlie" Blackwood trong phim của Tom Cruise.

Bà phối áo khoác da màu nâu, kết hợp sơ mi trắng và quần jeans ống côn sẫm màu, đeo kính phi công, đội mũ bóng chày thêu chữ USA. Đệ nhất phu nhân Mỹ cùng tổng thống Donald Trump đến thăm tàu USS George HW Bush và trò chuyện với các thủy thủ.

Bà Melania Trump diện phong cách đơn giản, phù hợp với buổi lễ hôm 5/10. Ảnh: AFP

Vẻ ngoài của bà Melania là một trong những kiểu mặc kinh điển được yêu thích ở thập niên 1980, 1990 và trở thành phong cách đặc trưng của tác phẩm đình đám Top Gun. Trong phim, Tom Cruise đóng vai Trung úy phi công Hải quân Mỹ Pete "Maverick" Mitchell, Kelly McGillis thủ vai nữ giảng viên của biệt đội Top Gun và là người tình của Mitchell. Cô luôn mặc áo khoác da, sơ mi trắng và quần jeans bó, toát lên vẻ năng động và thời trang.

Nhân vật Charlotte "Charlie" Blackwood và Pete "Maverick" Mitchell trong "Top Gun" năm 1986. Ảnh: Everett Collection

Series Top Gun đều thành công lớn về mặt thương mại và văn hóa đại chúng. Bộ phim đã đưa tên tuổi Tom Cruise lên tầm ngôi sao toàn cầu, là một trong những phim thành công nhất trong sự nghiệp của tài tử.

Gần một năm qua, từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống, bà Melania Trump hạn chế xuất hiện, nhưng mỗi lần ra mắt đều được khen mặc đẹp và tinh tế. Tháng trước, bà được đánh giá cao nhờ gu thời trang khi cùng chồng tới Anh, thăm Cung điện Windsor. Bà diện nhiều trang phục ấn tượng trong chuyến đi, trong đó có mẫu đầm trễ vai màu vàng bơ của Caroline Herrera kèm thắt lưng tím, váy áo da lộn màu nâu, trench coat Burberry.

Họa Mi (theo Pagesix)