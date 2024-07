Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump xuất bản hồi ký

Vợ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump - Melania Trump - lần đầu nói về cuộc đời của mình qua hồi ký sắp ra mắt.

Theo CNBC hôm 26/7, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ phát hành hồi ký Melania vào ngày 24/9 với hai phiên bản. Bản dành cho nhà sưu tập (collector's edition) có giá 150 USD dày 256 trang, in màu toàn bộ, có chữ ký tác giả. Bản hồi ký (memoir edition) gồm 304 trang đính kèm 48 trang hình chưa từng công bố, được niêm yết với giá 75 USD nếu có chữ ký, 40 USD cho quyển trơn.

Trong thông báo của văn phòng Melania Trump, hồi ký của bà được giới thiệu là "một câu chuyện truyền cảm hứng về người phụ nữ đã tạo con đường cho riêng mình, vượt qua nghịch cảnh và định nghĩa sự xuất sắc của bản thân".

Bìa quyển "Melania". Ảnh: Instagram Melania Trump

Nhà xuất bản Skyhouse Publishing chịu trách nhiệm ấn hành tác phẩm. Đơn vị từng hợp tác những người thân Trump như cựu thị trưởng thành phố New York Rudolph Giuliani, luật sư Alan Dershowitz. Họ cũng làm việc với ứng viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. và cựu luật sư thân tín nay đã quay lưng với Trump - Michael Cohen.

Đại diện nhà xuất bản - ông Tony Lyons - nhận xét Melania là bản ghi chép có ý nghĩa lịch sử quan trọng về những năm tháng đầy biến động của nước Mỹ gần đây, theo góc nhìn của bà Melania Trump. "Tác phẩm truyền tải niềm tin cốt lõi của bà về sự đoàn kết, hy vọng và lòng nhân ái. Bất kể những gì bạn biết về người phụ nữ cực kỳ kín tiếng này, quyển sách sẽ kể thêm nhiều câu chuyện sâu sắc hơn", ông nói thêm.

Ứng viên tổng thống Donald Trump và vợ Melania Trump tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa hôm 18/7. Ảnh: AP

Melania Trump, 54 tuổi, là vợ thứ ba của cựu tổng thống Donald Trump. Bà sinh ở Slovenia, chuyển đến Mỹ làm người mẫu từ năm 1996 và gặp chồng hai năm sau. Năm 2005, cả hai kết hôn và có một con trai - Barron Trump, 18 tuổi. Guardian nhận xét bà trở thành một nhân vật bí ẩn sau khi chồng tuyên bố ứng cử năm 2016.

Dù ở cương vị Đệ nhất phu nhân, Melania ưu tiên sự riêng tư của gia đình, tập trung nuôi dạy con, ít dự sự kiện cùng chồng. Bà dành nhiều sự quan tâm cho sáng kiến Be Best - dự án do bà thành lập năm 2018 với mục tiêu phát triển phúc lợi xã hội và sức khỏe thể chất, tinh thần trẻ em.

Phương Thảo (theo CNBC, Guardian)