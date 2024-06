Ba lý do nên tham gia giải chạy Libera Fun Fest

Người tham gia được đăng ký miễn phí, hòa mình và không khí thể thao sôi động và chuỗi lễ hội đầy màu sắc ngay bên bờ biển Nha Trang trong dịp hè này.

Giải chạy Libera Fun Fest diễn ra ngày 29/6 tại Nha Trang với một cự ly duy nhất là 3,5km, mở đăng ký từ ngày 23/5. Không chỉ được hòa mình vào không khí thể thao, runner cùng gia đình có thể tham gia chuỗi lễ hội kết hợp du lịch thành phố biển miền Trung trong dịp hè này. Dưới đây là những lý do runner nên đăng ký Libera Fun Fest.

Chạy để gắn kết gia đình

Libera Fun Fest diễn ra trong ba ngày từ 27 - 29/6, tâm điểm là giải chạy diễn ra ngày 29/6. Với thông điệp "Tự do là nền tảng của hạnh phúc", mục tiêu của sự kiện là nâng cao sức khỏe, hướng đến sự gắn kết, tôn vinh tình cảm gia đình.

Gia đình cùng nhau tham dự sự kiện chạy bộ tại Nha Trang. Ảnh: VM

Giải chỉ có một cự ly duy nhất là 3,5km, yêu cầu người tham gia đăng ký theo đội tối thiểu hai thành viên. Trước ngày khởi tranh, các đội đăng ký tham gia được chọn một trong 5 màu áo gồm đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá và trắng. Cung đường và quy định này nhằm tôn vinh bản sắc gia đình, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ, người mới tập chạy tham gia.

Cung đường chạy dự kiến xuất phát từ Libera Nha Trang, runner được sải bước trên những cung đường giữa lòng phố biển, chinh phục một đoạn đèo Lương Sơn. Từ trên đèo, người tham gia có thể ngắm nhìn cảnh sắc núi non và vịnh biển Nha Trang.

Đoạn đèo Lương Sơn qua Libera Nha Trang nằm trên đường đua Libera Fun Fest. Ảnh: KDI Holdings

Với tinh thần "đường đua của sắc màu", ban tổ chức bố trí hàng loạt điểm check-in. Khi về đích, VĐV nhận được huy chương, như món quà khích lệ tinh thần sau nỗ lực hoàn thành đường đua. Ban tổ chức cũng bố trí đội ngũ nhiếp ảnh gia ở những địa điểm quan trọng giúp các gia đình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thưởng thức âm nhạc, ẩm thực và lễ hội bên vịnh biển

Ngoài sự kiện chính vào sáng 29/6, các gia đình có thể tham gia các hoạt động bên lề trong hai ngày 27 và 28/6. Các gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn, thức uống mang đặc trưng của Nha Trang tại khu vực Libera Food.

Khu vực ven biển có sân khấu Libera Concert. Hoạt động diễn ra vào buổi chiều 28/6 mang đến không gian âm nhạc sôi động. Ban tổ chức cho biết chuẩn bị nhiều tiết mục acoustic kết hợp với DJ. Người tham gia có thể ngắm hoàng hôn và thưởng thức đồ uống, trái cây do ban tổ chức chuẩn bị

Ngoài ra, chuỗi lễ hội còn có show nghệ thuật Rối Mơ, diễn ra ở nhà hát Đó. Rối Mơ được xây dựng dựa trên câu chuyện 12 con giáp, vận dụng chất liệu dân gian, lồng ghép ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại.

Nhà hát hình chiếc đó – biểu tượng mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa Nha Trang. Ảnh: KDI Holdings

Show diễn cách tân nghệ thuật rối nước, kết hợp với rối bóng, rối dây và dàn nhạc bản địa. Toàn bộ hoạt động biểu diễn, trình diễn âm nhạc đều diễn ra trực tiếp, với những phương pháp thực hiện thủ công. "Show diễn là điểm nhấn trong chuỗi lễ hội, mang dấu ấn văn hóa bản địa, giúp người tham gia hiểu hơn về vùng đất, con người Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung", đại diện BTC cho hay.

Show diễn bắt đầu từ 18 đến 19h trong các ngày 28 đến 30/6. Du khách, runner có thể chọn thời gian linh hoạt, phù hợp lịch trình của mình. Riêng runner dự Libera Fun Fest được ưu đãi 30% giá vé xem biểu diễn. Tùy vào hạng ghế, giá vé show Rối Mơ sau chiết khấu dao động từ 245.000 đồng đến 350.000 đồng.

Kết hợp du lịch đầu hè

Sau một năm học, cuối tháng 6 là dịp nhiều gia đình dành thời gian cho con em đi du lịch. Nha Trang - Khánh Hòa là thành phố biển nổi tiếng với cảnh sắc say đắm lòng người. Kết hợp chạy bộ, du khách có thể vui chơi trên biển tại các địa điểm như Hòn Miễu, Hòn Chồng, Hòn Mun, đảo Yến - Hòn Nội, Đảo Khỉ - Hòn Lao, lặn ngắm san hô và đắm mình không không gian yên bình ở các làng chài. Ngoài ra du khách cũng nên thử trải nghiệm tour du thuyền ngắm hoàng hôn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh.

Ngoài vui chơi trên biển, du khách có thể khám phá nét đẹp tâm linh và văn hóa người Chăm thông qua các di tích như tháp bà Ponagar, chùa Long Sơn, chùa Ốc Cam Ranh, nhà thờ chính tòa Kito Vua, chùa Suối Đổ...

Trải nghiệm du thuyền ngắm nhìn vịnh biển Nha Trang. Ảnh: Vega Yacht

Một phần không thể thiếu khi du lịch Nha Trang là thưởng thức món ngon của miền biển. Đến đây, thực khách có thể thỏa sức lựa chọn các loại hải sản tươi sống với nhiều cách chế biến khác nhau. Bún cá, hải sản, nem nướng... là những món ăn du khách nên thử khi đến với thành phố biển Nha Trang.

Ngoài ra, ban tổ chức có có ưu đãi phòng nghỉ dành cho runner tham dự giải Libera Fun Fest tại khách sạn Gran Meliá Nha Trang. Đối với hạng phòng Deluxe Room, khách được chiết khấu 27%.

Libera Fun Fest do Báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) và Tập đoàn KDI Holdings tổ chức. Sự kiện diễn ra tại thành phố tự do Libera Nha Trang do KDI Holdings là chủ đầu tư. Đây là dự án đô thị biển quy mô 44 ha, nằm ngay phía Bắc Nha Trang. Dự án sở hữu vị thế lưng tựa núi, mặt hướng biển. Tầm nhìn hướng về vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Độc giả quan tâm đăng ký miễn phí sự kiện Libera Fun Fest tại đây.

Lan Anh