Ba lý do Gumazing Vitamin D3K2 Drops hút các mẹ bỉm

Chứa đồng thời vitamin D3 và K2 giúp hấp thu canxi tối ưu, không biến đổi gen, bào chế dạng giọt, Gumazing Vitamin D3K2 Drops tiện lợi để mẹ chăm sóc bé.

Trong giai đoạn phát triển những năm đầu đời, việc bổ sung vitamin D3 và K2 đóng vai trò quan trọng đối với hệ xương, răng cũng như khả năng miễn dịch của trẻ. Bởi vậy, ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến các sản phẩm kết hợp D3 và K2 - bộ đôi dưỡng chất đóng góp vào việc cải thiện chiều cao cho trẻ em. Trong số đó, sản phẩm bổ sung vitamin Gumazing Vitamin D3K2 Drops nổi bật nhờ công thức an toàn và thiết kế tiện lợi, phù hợp với thói quen sử dụng của các mẹ bỉm hiện đại.

Gumazing Vitamin D3+K2 Drops bào chế dạng giọt, phù hợp với trẻ nhỏ. Ảnh: Gumazing

Kết hợp vitamin D3 và K2 nhằm tối ưu hấp thu canxi

Vitamin D3 có vai trò hỗ trợ hấp thụ canxi từ thực phẩm vào máu. Tuy nhiên, nếu chỉ bổ sung D3, lượng canxi có thể bị dư thừa trong mạch máu hoặc mô mềm, gây vôi hóa không mong muốn. Lúc này, vitamin K2 đóng vai trò dẫn dắt: đưa canxi đến đúng nơi cần đến (xương và răng) để canxi phát huy tác dụng tối đa. Trong các dạng vitamin K2, K2 - MK7 được nhận định có khả năng hấp thụ tốt nhờ cấu trúc phân tử cùng thời gian bán thải lên đến 72 giờ, đảm bảo nồng độ K2 ổn định trong máu để kích hoạt các protein vận chuyển canxi.

Vitamin D3+K2 Drops Gumazing với công thức Vitamin D3 và vitamin K2 - MK7 có nguồn gốc thực vật. Trong 0,2 ml (tương đương 6 giọt) sản phẩm cung cấp 400 IU vitamin D3 và 25 mcg vitamin K2 hỗ trợ tăng cường hấp thụ canxi, hỗ trợ duy trì xương và răng cũng như giúp tăng cường sức đề kháng cho bé.

Công thức "5 không" an toàn cho trẻ nhỏ

Đối với trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa và gan còn non nớt, rất nhạy cảm với các thành phần phụ gia. Đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, Gumazing Vitamin D3+K2 drops đạt tiêu chuẩn châu Âu an toàn dành cho trẻ và được phát triển theo công thức "5 không". Đầu tiên là không biến đổi gen (Non-GMO) với nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không sử dụng sinh vật biến đổi gen. Thứ hai là không chất bảo quản, giúp sản phẩm giữ được lành tính, an toàn cho trẻ nhỏ. Tiếp đến, sản phẩm không màu nhân tạo giúp tránh các rủi ro về sức khỏe do phẩm màu hóa học gây ra. Thứ tư, không chứa gluten, nên phù hợp với cả những bé có cơ địa nhạy cảm, không dung nạp gluten. Cuối cùng, thành phần không chứa lactose, an toàn cho các bé bị dị ứng hoặc không dung nạp đường lactose trong sữa.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gumazing Vitamin D3+K2 có xuất xứ châu Âu. Ảnh: Gumazing

Dạng nhỏ giọt tiện lợi cho bé

Một trong những nỗi lo thường gặp của các mẹ khi cho con uống vitamin là bé không hợp tác. Các sản phẩm dạng viên hoặc siro thường khó sử dụng cho trẻ dưới ba tuổi, bởi bé dễ nôn trớ hoặc từ chối. Để khắc phục điều đó, D3K2 Gumazing được thiết kế ở dạng nhỏ giọt. Mẹ có thể dễ dàng điều chỉnh liều lượng chính xác theo độ tuổi. Mẹ có thể nhỏ trực tiếp vào miệng bé hoặc pha cùng sữa, nước trái cây mà không làm thay đổi mùi vị thức uống, nhờ sản phẩm không mùi, không màu, không vị, giúp bé hợp tác hơn.

Ngoài ra, lọ nhỏ giọt mang theo dễ dàng khi đi chơi, du lịch, mẹ không cần lo lắng về việc bảo quản hay liều dùng. Với sự tiện lợi này, việc bổ sung vitamin hàng ngày cho con có thể trở thành thói quen nhẹ nhàng.

Cách sử dụng Gumazing D3K2 Drops hiệu quả

Nhà sản xuất khuyến cáo, để đạt hiệu quả tối ưu khi sử dụng D3K2 Gumazing, mẹ nên lưu ý cho trẻ dùng đúng lượng theo độ tuổi. Trẻ 0-12 tháng tuổi có thể dùng 6 giọt mỗi ngày, trẻ 12-36 tháng tuổi dùng 6-8 giọt mỗi ngày, trẻ 3-12 tuổi dùng 8-12 giọt mỗi ngày và trẻ từ 12 tuổi trở lên dùng 12 giọt mỗi ngày. Nên dùng vào buổi sáng, sau bữa ăn để tăng khả năng hấp thụ. Duy trì bổ sung đều đặn hằng ngày, theo đúng hướng dẫn liều lượng ghi trên nhãn. Với trẻ có nhu cầu đặc biệt hoặc tiền sử bệnh lý, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Chọn đúng loại vitamin là bước quan trọng trong hành trình chăm sóc con. Với sự kết hợp khoa học giữa D3 và K2, công thức "5 không" an toàn và thiết kế nhỏ giọt tiện lợi, D3K2 Gumazing giúp mẹ bổ sung dinh dưỡng cho con, hướng đến con có nền tảng xương chắc khỏe, miễn dịch vững vàng và chiều cao lý tưởng trong tương lai.

Sản phẩm đang bán tại hệ thống siêu thị Con Cưng trên toàn quốc.

Kim Anh