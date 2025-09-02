Những thực phẩm tốt cho người thận yếu

Thận giúp loại bỏ các chất thải như urê và nước dư thừa, làm sạch máu, điều hòa dịch và cân bằng hóa chất, khoáng chất như natri, kali. Thận cũng giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ sản xuất hồng cầu. Người bị thận yếu hay mắc bệnh thận chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ thận cũng như sức khỏe tổng thể.

Súp lơ ít kali, phốt pho nhưng lại giàu vitamin C, folate và chất xơ. Đây là loại rau lành mạnh với thận, có thể thay thế các loại rau củ giàu kali như khoai tây. Kali không gây hại cho người có thận khỏe mạnh nhưng người mắc bệnh thận cần kiểm soát lượng tiêu thụ để tránh tăng kali máu. Ăn rau súp lơ còn hỗ trợ đào thải độc tố bằng cách hỗ trợ gan.