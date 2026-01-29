Ba dự kiến làm giảm lợi thế của IELTS trong tuyển sinh đại học

Thí sinh xét tuyển đại học bằng IELTS giảm lợi thế so với trước khi mức điểm cộng giảm một nửa, còn bảng quy đổi sang thang điểm 10 có ít nhất 5 mức chênh lệch, theo dự kiến của Bộ Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điểm mới, trong đó có một số quy định liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Các điểm mới dự kiến trong tuyển sinh đại học 2026

Thứ nhất, các trường có thể quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp xét tuyển. Nguyên tắc là trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 10/30 điểm.

Tuy nhiên, bảng quy đổi phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch, ứng với thang điểm của chứng chỉ.

Ví dụ, IELTS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm Tiếng Anh; 6.0 tương đương 8,5; 6.5 tương đương 9; 7.0 thành 9,5 và IELTS từ 7.5 được quy đổi thành 10. Các trường không được quy đổi mọi mức điểm chứng chỉ sang cùng điểm 9-10.

Năm ngoái, Bộ không đưa ra quy định nào về bảng quy đổi. Nhiều trường đã chia theo 5 mức chênh lệch, nhưng cũng không ít chỉ chia thành 2-4 mức. Cá biệt có trường quy đổi về một mức là 10 điểm, dù IELTS 5.0 hay 9.0.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Dự kiến thứ hai làm giảm lợi thế IELTS mà Bộ đưa ra là giảm mức điểm khuyến khích cho nhóm thí sinh có chứng chỉ.

Cụ thể, điểm cộng trong tuyển sinh đại học gồm ba loại: điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế nếu các em không dùng quyền xét tuyển thẳng; điểm xét thưởng áp dụng với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Tổng điểm cộng tối đa 3/30. Trong đó, điểm thành phần (điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) tối đa 1,5 điểm.

Như vậy, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm thay vì 3 điểm như năm ngoái.

Cuối cùng, Bộ dự kiến quy định chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi sang điểm môn ngoại ngữ hoặc chỉ được sử dụng cho điểm thưởng. Điều này đồng nghĩa các trường không được vừa quy đổi, vừa cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ.

Năm trước, một số trường như Đại học Thương Mại, Kinh tế Quốc dân cộng 0,5-3 điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS, đồng thời quy đổi thành 8-10 điểm môn Tiếng Anh. Như vậy, một thí sinh có thể có tối đa 13/30 điểm nhờ IELTS.

Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, cách làm này tạo ra sự bất công lớn, đặc biệt khi đề Tiếng Anh năm ngoái được đánh giá khó, cả nước chỉ có 144 điểm 10. Dự kiến của Bộ sẽ khắc phục tình trạng này.

Năm ngoái, hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức từ 4.0 trở lên. Một số đại học không quy đổi mà cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có IELTS, ví dụ trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cộng 0,5-3 điểm, Y Hà Nội là 1-2 điểm, Luật TP HCM là 2-3 điểm.

Dương Tâm