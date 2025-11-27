Ba đồ uống buổi tối giúp giảm huyết áp

Nước ép củ dền, trà hoa cúc và sữa ít béo cung cấp các chất dinh dưỡng giúp thư giãn mạch máu, làm dịu căng thẳng nhờ đó hạ huyết áp tự nhiên.

Huyết áp được biểu thị bằng hai chỉ số là huyết áp tâm thu (lực máu khi tim co bóp) và huyết áp tâm trương (lực máu khi tim thư giãn giữa các nhịp đập). Tăng huyết áp khi huyết áp đo tại phòng khám lớn hơn hoặc bằng 140/90 mmHg. Tiền tăng huyết áp khi chỉ số trong khoảng 120-139/80-89 mmHg, mức huyết áp tối ưu khi dưới 120/80 mmHg.

Huyết áp cao thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì bệnh có thể tiến triển mà không có triệu chứng đáng chú ý. Huyết áp tăng cao kéo dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ cùng các vấn đề về thận. Ngoài dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh có thể sử dụng các loại đồ uống tự nhiên vào buổi tối hỗ trợ ổn định huyết áp.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền là lựa chọn lành mạnh buổi tối dành cho người cao huyết áp. Nguồn nitrat tự nhiên trong nước ép củ dền được cơ thể chuyển đổi thành oxit nitric. Tác dụng giãn mạch máu của oxit nitric giúp lưu thông máu tốt hơn, giảm áp lực lên động mạch. Thường xuyên nước ép củ dền hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp kiểm soát huyết áp cao tự nhiên. Những người có vấn đề về thận nên hạn chế đồ uống này hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng vì nó có thể gây ra tác dụng phụ nếu dùng quá nhiều.

Trà hoa cúc

Đồ uống này không chứa caffeine, là lựa chọn lành mạnh để thư giãn trước khi ngủ, có lợi cho người mắc chứng mất ngủ. Chất lượng giấc ngủ được cải thiện có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hạ huyết áp cao theo thời gian. Tác dụng làm dịu và an thần của trà hoa cúc góp phần đáng kể vào cảm giác thư giãn tổng thể, nhờ đó đẩy lùi căng thẳng. Căng thẳng có thể gây ra huyết áp cao thông qua cả tác động ngắn hạn và dài hạn. Khi bị căng thẳng, cơ thể giải phóng các hormone làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời, còn căng thẳng mạn tính thường xuyên có thể khiến huyết áp tăng kéo dài theo thời gian.

Trà hoa cúc còn giúp giảm mức cholesterol LDL và triglyceride. Vì cholesterol LDL và triglyceride là những yếu tố nguy cơ gây co thắt động mạch, dẫn đến tăng huyết áp.

Sữa ít béo

Các khoáng chất, canxi, kali và magiê có trong sữa có tác dụng thư giãn mạch máu, duy trì sự cân bằng chất lỏng thích hợp. Điều này giúp giảm áp lực lên hệ tim mạch đồng thời tăng cường tính linh hoạt của động mạch.

Người bệnh tăng huyết áp nên chọn các sản phẩm sữa ít béo hoặc tách béo, tránh thêm đường vào đồ uống. Người mắc chứng không dung nạp lactose có thể cân nhắc các sản phẩm không chứa lactose hoặc thực phẩm giàu canxi khác như sữa yến mạch, hạnh nhân.

Bảo Bảo (Theo Times of India)