Ba dịch vụ giúp Nha khoa Kim đạt phòng khám chất lượng

Nhờ đầu tư dịch vụ niềng răng, sứ thẩm mỹ và trồng Implant, Nha khoa Kim hút lượng lớn khách, chiếm 14 vị trí đầu phòng khám chất lượng của Sở Y tế TP HCM.

Sau gần một tháng được Sở Y tế TP HCM vinh danh phòng khám chất lượng, đại diện Nha khoa Kim cho biết ba dịch vụ trên vẫn là hướng đi chiến lược của năm 2026. Theo đó với dịch vụ niềng răng, hệ thống áp dụng công nghệ scan 3D kết hợp phần mềm mô phỏng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép lên phác đồ điều trị cá nhân hóa và dự đoán trước nụ cười tương lai.

"Nha sĩ sẽ theo sát từng giai đoạn, kịp thời điều chỉnh để đảm bảo răng dịch chuyển đúng kế hoạch và khớp cắn ổn định lâu dài", người đại diện cho hay.

Đơn vị ứng dụng kính hiển vi vào điều trị. Ảnh: Nha khoa Kim

Với trồng răng Implant, yếu tố chính xác, đảm bảo sức khỏe được ưu tiên qua hệ thống chụp CT Cone Beam, kết hợp robot định vị X-Guide và máng định vị 3D. Công nghệ này hỗ trợ đặt trụ Implant đúng vị trí, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục, nhất là với người lớn tuổi hoặc trường hợp mất răng lâu năm.

Ở mảng răng sứ thẩm mỹ, đơn vị đầu tư Labo kỹ thuật số riêng, ứng dụng công nghệ CAD/CAM. Đại diện nha khoa cho rằng khi chủ động quy trình chế tác, họ có thể kiểm soát nguồn gốc phôi sứ, độ chính xác hay màu sắc, đồng thời rút ngắn thời gian hoàn thiện xuống khoảng 8 giờ, tối ưu chi phí từ gốc.

Nha khoa ứng dụng công nghệ CAD/CAM vào sản xuất răng sứ. Ảnh: Nha khoa Kim

Bên cạnh dịch vụ chuyên sâu, đơn vị chú trọng nhóm nha khoa tổng quát. Cụ thể, nơi đây áp dụng quy trình vô trùng "8 bước - một chiều" tại tất cả phòng khám. Mỗi khách dùng bộ dụng cụ riêng và nguồn nước điều trị theo tiêu chuẩn y khoa.

Song song đó, hồ sơ bệnh án điện tử được lưu trữ, theo dõi xuyên suốt toàn hệ thống. "Đây là cách chúng tôi minh bạch thông tin điều trị, giúp mọi người thuận tiện tái khám ở các chi nhánh khác nhau", người đại diện nói.

Trước đó cuối tháng 12/2025, Sở Y tế TP HCM kiểm tra chất lượng 156 phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn theo kế hoạch số 13524/KH-SYT, dựa trên 15 tiêu chí gồm: năng lực chuyên môn, tuân thủ danh mục kỹ thuật, an toàn y tế... Theo bảng xếp hạng, hệ thống Nha khoa Kim chiếm toàn bộ vị trí đầu, đạt 3,8- 4,07 trên thang điểm 5.

* Danh sách đánh giá chất lượng được công khai trên cổng thông tin Sở Y tế TP HCM, cập nhật đến ngày 28/12/2025:

STT Phòng khám Địa chỉ mới Điểm đánh giá (thang 5) 1 Nha khoa Kim quận 6 cũ 410-410A-410B Hậu Giang, phường Phú Lâm 4,07 2 Nha khoa Kim Lux 270 đường Quang Trung, phường Gò Vấp 4 3 Chi nhánh quận Gò Vấp cũ 366A25-366A26 Phan Văn Trị, phường Gò Vấp 4 4 Chi nhánh Cộng Hòa 304 Cộng Hòa, phường Tân Bình 3,93 5 Chi nhánh quận 2 cũ 3 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh 3,93 6 Chi nhánh quận 10 cũ 396-398 Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng 3,93 7 Chi nhánh Nguyễn Oanh 1 Nguyễn Oanh, phường Hạnh Thông 3,93 8 Chi nhánh Nguyễn Thị Thập 60C Nguyễn Thị Thập, khu phố 3A, phường Tân Thuận 3,87 9 Chi nhánh Lê Văn Việt 60-62 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú 3,87 10 Chi nhánh Lũy Bán Bích 586A Lũy Bán Bích, phường Tân Phú 3,87 11 Chi nhánh Phan Xích Long 357 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu 3,87 12 Chi nhánh quận 11 cũ 335B-337 Lạc Long Quân, phường Hòa Bình 3,8 13 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 29 - Nha khoa Kim 240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây 3,8 14 Chi nhánh Võ Văn Ngân 46A Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ 3,8

Theo đại diện Nha khoa Kim, khảo sát của Sở Y tế TP HCM là thước đo nỗ lực chuẩn hóa dịch vụ chăm sóc răng miệng tư nhân, đồng thời phản ánh xu hướng người dân ngày càng quan tâm chất lượng, tính kiểm chứng khi chọn cơ sở làm đẹp răng.

"Bảng xếp hạng trên ghi nhận khả năng duy trì chất lượng chuyên môn đồng đều trên diện rộng của chúng tôi, đồng thời cho thấy sự đúng đắn của định hướng xuyên suốt: luôn đặt chuẩn mực y khoa, quản trị minh bạch lên hàng đầu", người đại diện nói thêm.

Hiện Nha khoa Kim là đối tác toàn cầu của Harvard Business School trong nghiên cứu tình huống quản trị y tế. Hệ thống nhận đầu tư chiến lược từ ABC Impact - quỹ thành lập bởi Temasek và Temasek Trust (Singapore). Năm 2024, đơn vị còn đoạt hạng mục "Y tế thông minh" tại giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam".

Đông Vệ