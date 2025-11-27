Nha khoa Kim dẫn đầu phòng khám chất lượng TP HCM

Nha khoa Kim chiếm 12 vị trí đầu danh sách phòng khám răng hàm mặt chất lượng, trong đợt đánh giá của Sở Y tế TP HCM.

Sở Y tế TP HCM kiểm tra, đánh giá 15 tiêu chí chất lượng 156 phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn theo kế hoạch số 13524/KH-SYT ngày 18/12/2024. Theo bảng xếp hạng được cập nhật hàng tuần và kết quả tính đến ngày 10/11, hệ thống Nha khoa Kim chiếm toàn bộ vị trí đầu - từ số một đến 12, đạt 3,51- 4,07 trên thang điểm 5.

Bác sĩ dùng robot X-Guide cùng máng định vị để đảm bảo độ chính xác khi cấy ghép implant. Ảnh: Nha khoa Kim

Danh sách đánh giá chất lượng được công khai trên cổng thông tin Sở Y tế TP HCM, cập nhật đến ngày 10/11:

STT Phòng khám Địa chỉ mới Điểm đánh giá (thang 5) 1 Phòng khám răng hàm mặt thuộc địa điểm kinh doanh Nha khoa Kim - quận 6 cũ 410-410A-410B Hậu Giang, phường Phú Lâm, 4,07 2 Phòng khám chuyên khoa Nha khoa Kim Lux 270 đường Quang Trung, phường Gò Vấp 4 3 Nha khoa Kim - Cộng Hòa 304 Cộng Hòa, phường Tân Bình 3,93 4 Nha khoa Kim - quận 2 cũ 3 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh 3,93 5 Nha khoa Kim - quận 10 cũ 396-398 Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng 3,93 6 Nha khoa Kim - Nguyễn Oanh 1 Nguyễn Oanh, phường Hạnh Thông 3,93 7 Nha khoa Kim - Nguyễn Thị Thập 60C Nguyễn Thị Thập, khu phố 3A, phường Tân Thuận 3,87 8 Nha khoa Kim - Lê Văn Việt 60-62 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú 3,87 9 Nha khoa Kim - Lũy Bán Bích 586A Lũy Bán Bích, phường Tân Phú 3,87 10 Nha khoa Kim - quận 11 cũ 335B-337 Lạc Long Quân, phường Hòa Bình 3,80 11 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 29 - Nha khoa Kim 240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây 3,80 12 Nha khoa Kim - Bình Thạnh 33 Lê Văn Duyệt, phường Gia Định 3,51 13 Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty TNHH Nha khoa Viễn Đông 249 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành 3,33 14 Phòng khám Răng hàm mặt Răng Xinh 112 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu 3,33

Theo đó, Sở Y tế TP HCM xây dựng, áp dụng Bộ 15 tiêu chí chất lượng (phiên bản 2.2, thang điểm 5), dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và Luật khám chữa bệnh 2023, tập trung vào các yếu tố sau: nhân sự, hồ sơ bệnh án, an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải, danh mục kỹ thuật, giá dịch vụ, và an toàn bức xạ.

Trong đó, yếu tố vô trùng - kiểm soát nhiễm khuẩn và hồ sơ bệnh án được siết chặt. Phòng khám phải chứng minh vận hành quy trình vô trùng 8 bước - 1 chiều, dùng máy hấp Class B, lưu giữ chứng nhận tiệt khuẩn. Điều này cho thấy đơn vị ấy đầu tư nghiêm túc vào an toàn điều trị, ngừa rủi ro lây nhiễm chéo.

Các bác sĩ bọc răng sứ thẩm mỹ, kiểm soát đường hoàn tất bằng kính hiển vi nha khoa. Ảnh: Nha khoa Kim

Để đảm bảo đánh giá chi tiết, chính xác và công bằng, Sở thành lập 5 tổ kiểm tra, mỗi tổ có 5 thành viên (nòng cốt là cán bộ chuyên môn của Sở, bệnh viện). Các tổ này làm việc sát sao, khảo sát trực tiếp phòng khám trước, trong, sau giờ làm việc lẫn thứ 7. Kết quả được công bố hàng tuần trên cổng thông tin của Sở Y tế.

Lãnh đạo Nha khoa Kim cho biết họ đầu tư chuyên sâu, đồng bộ ba lĩnh vực cốt lõi gồm: niềng răng, bọc sứ thẩm mỹ và cấy ghép Implant. "Chúng tôi cam kết mang lại giải pháp toàn diện với phác đồ điều trị cá nhân hóa, đảm bảo hiệu quả tối ưu, lâu dài", người đại diện nói.

Đơn vị hiện là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard, nhận đầu tư chiến lược từ Chính phủ Singapore (quỹ Temasek). Tại Việt Nam, hệ thống đạt giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh" của Sở Y tế TP HCM.

Đơn vị là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard trong chương trình Field Global Immersion. Ảnh: Nha khoa Kim

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, việc công khai kết quả đánh giá chất lượng phòng khám răng hàm mặt nhằm cung cấp cho người dân thông tin minh bạch, tin cậy để chọn dịch vụ phù hợp. Đồng thời giúp các cơ sở y tế đánh giá vị trí của mình, tiếp tục cải thiện chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng.

Đông Vệ