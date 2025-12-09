'Avatar 3' nhận đề cử Quả Cầu Vàng dù chưa ra mắt

"Avatar: Fire and Ash" tranh hạng mục Thành tựu điện ảnh phòng vé xuất sắc giải Quả Cầu Vàng 2026, trước khi phát hành 11 ngày.

Theo Variety hôm 8/12, ban tổ chức công bố các đề cử mùa giải năm sau, trong đó phần ba của loạt phim khoa học viễn tưởng đình đám cạnh tranh các phim F1, Sinners, Weapons, Wicked: For Good, Zootopia 2, Kpop Demon Hunters và Mission: Impossible - The Final Reckoning. Giới chuyên môn đánh giá lần hiếm hoi một bom tấn chưa phát hành được vinh danh ở giải thưởng này, phản ánh sức ảnh hưởng về mặt thương mại của thương hiệu do James Cameron chỉ đạo.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", sẽ công chiếu trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Hạng mục Thành tựu điện ảnh phòng vé xuất sắc (Best Cinematic and Box Office Achievement) của Quả Cầu Vàng lần đầu xuất hiện vào năm 2024, vinh danh những bộ phim chất lượng đạt doanh thu lớn. Tiêu chí chính gồm doanh thu toàn cầu tối thiểu 150 triệu USD (trong đó ít nhất 100 triệu USD từ thị trường Mỹ) hoặc lượt xem cao trên các nền tảng phát trực tuyến.

Avatar: Fire and Ash lấy bối cảnh sau sự kiện của phần hai The Way of Water, theo chân gia đình Sully đối mặt mất mát và hiểm họa mới từ bộ tộc Lửa - nhóm người Na'vi sống trong môi trường núi lửa, do Varang dẫn dắt. Phim có sự trở lại của dàn diễn viên gồm Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang và Kate Winslet.

Hôm 2/12, phim nhận "mưa" lời khen ở sự kiện ra mắt giới báo chí tại Los Angeles (Mỹ). Theo Variety, nhiều nhà phê bình nhận định bộ phim mang đến trải nghiệm điện ảnh có quy mô lớn, kết hợp tốt yếu tố hình ảnh và phát triển câu chuyện.

Cây bút Perri Nemiroff của chuyên trang điện ảnh Collider nhận xét ở lần trở lại này, James Cameron nâng mức độ phức tạp trong khâu sản xuất lên đáng kể. Phần hành động và hiệu ứng hình ảnh khi trình chiếu ở định dạng 3D được đánh giá cao, tạo cho người xem cảm giác như được hòa mình vào thế giới Pandora. Việc mở rộng bối cảnh với những vùng đất mới và các bộ lạc chưa từng xuất hiện trước đây giúp phát triển cốt truyện các phần tiếp theo.

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất và mở ra cuộc cách mạng công nghệ 3D, mang về hơn 5,2 tỷ USD. Trong 13 năm qua, James Cameron tập trung nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần tiếp theo. The Way of Water và Fire and Ash do Cameron cùng Rick Jaffa và Amanda Silver biên kịch, câu chuyện ban đầu dự định một phần nhưng được chia thành hai phần. Tương lai thương hiệu phụ thuộc vào doanh thu phần ba, trong khi Cameron đã lên kế hoạch năm phim, với phần bốn phát hành ngày 21/12/2029 và phần năm vào 19/12/2031.

Cảnh phim "Avatar 3". Ảnh: Walt Disney Studios/Empire

Ở mảng điện ảnh truyền thống, One Battle After Another dẫn đầu với chín đề cử, theo sau là Sentimental Value và Sinners với tám và bảy đề cử. Paul Thomas Anderson nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc, còn Leonardo DiCaprio và Chase Infiniti được đề cử diễn viên chính xuất sắc, cùng các giải phụ cho Benicio Del Toro, Sean Penn và Teyana Taylor.

Với truyền hình, The White Lotus dẫn đầu với sáu đề cử, tiếp theo là Adolescence ở năm hạng mục. Những series như Severance và Only Murders in the Building cạnh tranh các hạng mục Phim chính kịch xuất sắc, Phim hài/âm nhạc xuất sắc và Phim tuyển tập xuất sắc.

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước. Lễ trao giải lần thứ 83 sẽ diễn ra vào ngày 11/1/2026 trên kênh CBS và Paramount+, Nikki Glaser trở lại vai trò dẫn chương trình năm thứ hai liên tiếp.

Cát Tiên (theo Variety)