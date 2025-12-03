'Avatar 3' nhận mưa lời khen

Mỹ"Avatar: Fire and Ash" nhận phản hồi tích cực sau buổi chiếu sớm, được đánh giá là tác phẩm hoành tráng, vượt giới hạn kỹ thuật.

Hôm 2/12, phim ra mắt giới báo chí ở Los Angeles trước khi khởi chiếu toàn cầu cuối tháng này. Theo Variety, nhiều nhà phê bình nhận định bộ phim mang đến trải nghiệm điện ảnh có quy mô lớn, kết hợp tốt yếu tố hình ảnh và phát triển câu chuyện. Trên mạng xã hội X, cây bút Courtney Howard cho rằng đạo diễn James Cameron duy trì phong cách quen thuộc sau ba phần, tạo nên dự án giàu cảm xúc theo đúng định hướng mà ông theo đuổi.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", sẽ công chiếu trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Nhà phê bình Sean Tajipour đồng quan điểm, nhận xét nhà làm phim người Canada tiếp tục phá vỡ giới hạn trong từng khung hình. Theo Tajipour, dù ông không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của loạt phim, tác phẩm mới chứng minh Cameron giữ vững khả năng tạo ra những trải nghiệm điện ảnh tầm cao, nâng chuẩn mực về hình ảnh và cảm xúc của một bom tấn. "Phim táo bạo, lôi cuốn, khó quên", ông viết trên X.

Cây bút Perri Nemiroff của chuyên trang điện ảnh Collider nhận xét ở lần trở lại này, James Cameron nâng mức độ phức tạp trong khâu sản xuất lên đáng kể. Phần hành động và hiệu ứng hình ảnh khi trình chiếu ở định dạng 3D được đánh giá cao, tạo cho người xem cảm giác như được hòa mình vào thế giới Pandora. Việc mở rộng bối cảnh với những vùng đất mới và các bộ lạc chưa từng xuất hiện trước đây giúp phát triển cốt truyện các phần tiếp theo.

Trên X, blogger điện ảnh Griffin Schiller cho biết nhiều cảnh hành động trong phần ba gợi nhớ mức độ đầu tư của bộ ba phim Pirates of the Caribbean. Cameron khai thác cảm hứng từ anime và trò chơi điện tử, đưa vào các chi tiết thị giác ấn tượng. Schiller khen diễn xuất của Stephen Lang trong vai phản diện đại tá Miles Quaritch, cho rằng đây là một trong những nhân vật nổi bật nhất của series.

Thủ lĩnh Varang của bộ tộc Người Tro, lần đầu góp mặt trong phần ba. Ảnh: Disney

Avatar: Fire and Ash lấy bối cảnh sau sự kiện của phần hai The Way of Water, theo chân gia đình Sully đối mặt mất mát và hiểm họa mới từ bộ tộc Lửa - nhóm người Na'vi sống trong môi trường núi lửa, do Varang dẫn dắt. Phim có sự trở lại của dàn diễn viên gồm Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang và Kate Winslet.

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. 13 năm qua, James Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp.

The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver viết kịch bản. Ban đầu, êkíp dự định làm một dự án, nhưng Cameron cho rằng có nhiều chi tiết hay nên chia câu chuyện thành hai phần. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn cho biết tương lai của thương hiệu phụ thuộc vào thành tích phòng vé của phần ba. Ông lên kế hoạch thực hiện năm phim và đã quay một phần của phần bốn, dự kiến phát hành ngày 21/12/2029. Tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)