Nhan sắc thời trẻ của Audrey Hepburn

Audrey tiếp tục có nhiều bộ phim thành công tại Mỹ như "The Nun's Story" (1959), "Breakfast at Tiffany's" (1961), "My Fair Lady" (1964). Bà được Viện Phim Mỹ xếp hạng ba trong danh sách những minh tinh nổi tiếng nhất trong giai đoạn "Hoàng kim của Hollywood".