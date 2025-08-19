AUDI E5 Sportback ra mắt, giá từ 32.800 USD

Mẫu xe điện phát triển cùng SAIC, trang bị hệ thống hỗ trợ lái Momenta, màn hình LED 59 inch, bốn phiên bản, giá cao nhất 44.500 USD.

Hãng xe sang Đức Audi hợp tác với thương hiệu SAIC ra mắt dòng sản phẩm xe điện mới AUDI E5 Sportback dành cho thị trường Trung Quốc. Trong đó, AUDI là thương hiệu mới của liên doanh Audi-SAIC. Trước đó, E5 Sportback lộ thông số kỹ thuật trên trang web của cơ quan quản lý Trung Quốc hồi tháng 5.

E5 Sportback bán ra 4 phiên bản với tùy chọn dẫn động cầu sau RWD và dẫn động 4 bánh AWD, giá dao động từ 32.800-44.500 USD. Tân binh xe điện phát triển dựa trên nền tảng ADP (Advanced Digitised Platform) với kiến trúc 800V, do SAIC hợp tác phát triển. Liên doanh này công bố, với thời gian sạc 10 phút là có thể di chuyển 370 km.

Bản tiêu chuẩn Pioneer RWD trang bị môtơ điện ở cầu sau công suất 295 mã lực, kèm gói pin 76 kWh từ liên doanh SAIC-CATL, cho phạm vi hoạt động 618 km. Bản Pioneer Plus RWD lắp môtơ điện công suất 402 mã lực, gói pin 100 kWh với phạm vi hoạt động 773 km.

Bản Pioneer Quattro AWD với hai môtơ điện cho tổng công suất 517 mã lực, đi kèm gói pin 83 kWh với phạm vi hoạt động 623 km. Bản cao cấp nhất Flagship Quattro AWD có công suất 776 mã lực cùng gói pin 100 kWh, phạm vi hoạt động 647 km.

E5 Sportback là mẫu station wagon với cấu hình 5 cửa và 5 chỗ. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.881 x 1.960 x 1.479 (mm) và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Theo CarNewsChina, hầu hết các chi tiết trên E5 Sportback đều do SAIC sản xuất.

Xe trang bị 27 cảm biến, 12 radar siêu âm, 11 camera gửi dữ liệu đến hệ thống hỗ trợ lái Momenta ADAS. Tất cả được xử lý bởi chip Orin X của Nvidia.

Điểm nhấn nội thất E5 Sportback là màn hình LED 59 inch trải dài toàn bộ bảng táp-lô, sử dụng hệ điều hành AUDI Os với chip Qualcomm Snapdragon. Xe còn trang bị trợ lý AI Doubao của ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

Tại Trung Quốc, AUDI E5 Sportback sẽ cạnh tranh với đối thủ Zeekr 007 GT, Nio ET5T hay Stelato S9T. Theo kế hoạch, E5 Sportback giao xe vào tháng 9.

Minh Vũ