Atletico thắng đậm trong ngày Simeone bị cấm chỉ đạo

Tây Ban NhaSau khi hạ Real 5-2 ở La Liga, Atletico tiếp tục thăng hoa với trận thắng Frankfurt 5-1 tại vòng bảng Champions League.

Trong trận thua Liverpool trên sân Anfield ngày 17/9, HLV Diego Simeone xô xát với CĐV và nhận thẻ đỏ. Nhà cầm quân người Argentina cho rằng ông phản ứng vì bị xúc phạm suốt trận, nhưng vẫn bị UEFA cấm chỉ đạo một trận do "hành vi phi thể thao". Vì thế, ông không được đứng ở ngoài đường biên, vào phòng thay đồ hoặc giao tiếp với các cầu thủ và nhân viên trong trận gặp Frankfurt tại sân nhà Metropolitano.

Antoine Griezmann mừng bàn thứ 200 cho Atletico, trong trận thắng Frankfurt 5-1 ở lượt hai Champions League trên sân Metropolitano, động Riyadh Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 30/9/2025. Ảnh: Reuters

Vắng HLV trưởng, Atletico vẫn thi đấu tưng bừng. Riêng hiệp một, họ dứt điểm 10 lần với 7 cú trúng đích - thống kê tốt nhất của CLB trong một trận tại Champions League kể từ trận gặp Astana hồi tháng 10/2015.

Từ 7 cú sút trúng đích đó, chủ nhà ghi ba bàn nhờ công Giacomo Raspadori, Robin Le Normand và Antoine Griezmann. Trong đó, Griezmann chạm mốc 200 bàn ở trận thứ 454 khoác áo Atletico, bỏ xa cầu thủ xếp sau là Luis Aragones với 172 bàn cho CLB.

Sang hiệp hai, Atletico ghi thêm hai bàn do công Giuliano Simeone và Julian Alvarez, còn pha lập công duy nhất của Frankfurt thuộc về trung phong Jonathan Burkardt.

Đây mới là lần thứ hai Atletico có năm cầu thủ ghi bàn trong một trận Champions League, sau trận gặp Malmo vào tháng 10/2014, cũng với năm cầu thủ. Atletico đã ghi bàn trong 10 trận gần nhất tại Champions League (23 bàn), cân bằng thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử giải, từng đạt được 3 lần (2008, 2014 và 2016).

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Atletico ghi năm bàn. Trước đó, đội bóng của Simeone đè bẹp Real Madrid 5-2 ở vòng bảy La Liga, cũng tại Metropolitano.

Lautaro Martinez lập cú đúp trong trận Inter Milan thắng Slavia Praha 3-0 trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 30/9. Ảnh: Reuters

Ở trận đấu cùng giờ, đương kim á quân Inter Milan hạ đội khách Slavia Praha 3-0 nhờ các bàn của Denzel Dumfries và cú đúp của Lautaro Martinez. Inter là một trong ba đội toàn thắng hai lượt đầu, bên cạnh Bayern Munich và Real Madrid.

Hồng Duy