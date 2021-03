Aston Martin làm xe an toàn và y tế cho F1 2021

Hai mẫu Vantage và DBX lần đầu tiên xuất hiện trên đường đua F1 từ mùa giải năm nay.

Từ năm 1996, Mercedes cung cấp những chiếc xe an toàn cho Giải vô địch thế giới Công thức Một FIA. Từ mùa giải 2021, Aston Martin trở thành đối tác cung cấp xe an toàn và xe y tế trên đường đua F1, cùng với thương hiệu xe Đức.

Hai mẫu xe tương ứng gồm: Vantage, chiếc coupe thể thao là xe an toàn, trong khi DBX là chiếc SUV đầu tiên trở thành xe y tế. Cả hai cùng trang bị động cơ Mercedes-AMG M177, cỗ máy 4.0 V8 tăng áp kép.

Cặp đội siêu xe nhà Aston Martin lần đầu tham gia F1 với vai trò mới. Chiếc Vantage (trái) làm xe an toàn, chiếc SUV DBX trở thành xe y tế. Ảnh: Aston Martin

Ngoại thất của Vantage và DBX hoàn thiện với dàn áo màu xanh Racing Green của đội đua Aston Martin Cognizant Formula One, bộ đèn nháy LED đặc trưng trên giá nóc, bộ tem nhận diện FIA, ăng-ten radio hai bên.

Chiếc xe an toàn, Vantage tinh chỉnh khung gầm, hệ truyền động và nội thất để thực hiện "vai trò quan trọng là can thiệp và kiểm soát tốc độ trên đường đua khi có sự cố xảy ra". Người lái chỉ định là Bernd Maylander với 20 năm kinh nghiệm và cựu tay đua Richard Darker. Xe y tế do Alan van der Merwe điều khiển.

Vantage được điều chỉnh hiệu suất cho phù hợp với đường đua F1, tăng công suất từ 503 lên 528 mã lực, trong khi mô-men xoắn giữ nguyên 685 Nm và tinh chỉnh hộp số để tăng khả năng kiểm soát cũng như thật hơn.

Thương hiệu xe Anh bổ sung cánh gió sau, lưới tản nhiệt nâng cấp để tạo ra 155,6 kg lực ép xuống mặt đường ở tốc độ 200 km/h, nhiều hơn 60 kg so với Vantage tiêu chuẩn. Xe sử dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ mới nhất. Nội thất trang bị ghế đua với dây an toàn 6 điểm, hai màn hình trên bảng điều khiển hiển thị thông tin cuộc đua. Bảng điều khiển trung tâm bố cục lại cho phù hợp.

Xe y tế Aston Martin DBX không sửa đổi nhiều nhưng cùng trang bị an toàn và tiêu chuẩn của FIA như Vantage. Chiếc SUV có công suất 542 mã lực, mô-men xoắn cực đại 700 Nm, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ 4,5 giây và tốc độ tối da 291 km/h. Nội thất tinh chỉnh bỏ đi hàng ghế sau, ghế trước thay bằng loại cho đường đua với dây an toàn 6 điểm. Bổ sung màn hình theo dõi cuộc đua và radio riêng biệt.

Theo kế hoạch, hai chiếc Aston Martin sẽ ra mắt F1 tại cuộc thử nghiệm trước mùa giải kéo dài 3 ngày ở Bahrain từ ngày 12-14/3. Sau đó sẽ chính thức tham gia chặng đầu tiên Bahrain Grand Prix ngày 29/3.

Minh Vũ