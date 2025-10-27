Arteta: 'Trận thắng Crystal Palace quý giá nhất từ đầu mùa'

AnhTheo HLV Mikel Arteta, trận thắng Crystal Palace 1-0 ở vòng 9 mang ý nghĩa lớn nhất từ đầu mùa, khi giúp Arsenal củng cố đỉnh bảng Ngoại hạng Anh và hơn nhóm bám đuổi 4 điểm.

Trên sân Emirates, Arsenal kiểm soát bóng 60%, nhưng bế tắc và không tạo nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng "Pháo thủ" vẫn giành ba điểm nhờ tình huống cố định, với pha vô-lê của Eberechi Eze. Kết quả này càng quan trọng với Arsenal, khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City và Liverpool đều thua vòng này.

"Tôi nói với các cầu thủ rằng, tôi coi chiến thắng này còn đáng giá hơn bất kỳ trận thắng nào khác mùa này", Arteta nói sau trận. "Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn khi phải thi đấu ba ngày một trận, nhưng đây cũng là cơ hội lớn sau những kết quả của các đối thủ cuối tuần này. Crystal Palace có tổ chức, họ khiến bạn dễ mất tập trung và sẽ trừng phạt ngay khi bạn mắc sai lầm".

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận Arsenal thắng Crystal Palace 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/10/2025. Ảnh: The Guardian

Arsenal gia cố đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 22 điểm. Xếp sau bất ngờ lại là Bournemouth với 18 điểm và tân binh Sunderland cùng Tottenham với 17 điểm. Man City đứng thứ năm với 16 điểm, bằng Man Utd và hơn Liverpool một điểm.

Sớm tạo lợi thế lớn, nhưng Arteta từ chối nói về cuộc đua vô địch. "Chúng tôi đang ở vị trí xứng đáng nhờ sự ổn định", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh. "Nhưng mùa giải còn dài và chẳng có gì đảm bảo. Điều quan trọng là tiếp tục duy trì phong độ, cải thiện từng chi tiết để tạo ra lợi thế tốt hơn".

Bàn đầu tiên của Eze cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh lại vào lưới của chính Crystal Palace, nơi anh từng khoác áo giai đoạn 2020-2025. Arteta mỉm cười nhắc lại: "Cậu ấy từng làm điều tương tự mùa trước, nhưng khi đó là vào lưới chúng tôi. Trước một đội phòng ngự chặt chẽ như Crystal Palace, bạn phải tạo ra hỗn loạn hoặc tìm ra khoảng trống để dứt điểm. Eze đã tận dụng cơ hội tuyệt vời".

Jurrien Timber (trái) chia vui cùng đồng đội sau trận. Ảnh: Arsenal FC

Điểm tựa của Arsenal vẫn là hàng thủ chắc chắn. "Pháo thủ" không để Crystal Palace dứt điểm trúng đích lần nào và có trận thứ sáu giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh mùa này. Arsenal mới thủng lưới 3 bàn và được kỳ vọng có thể phá kỷ lục phòng ngự huyền thoại của Chelsea mùa 2004-2005, khi đội bóng của Jose Mourinho chỉ để lọt lưới 15 bàn sau 38 vòng.

Arsenal trải qua 100 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà không để thủng lưới ba bàn trong một trận. Họ là đội thứ hai ở giải VĐQG Anh từng đạt được thành tích này, sau Man Utd với 107 trận từ tháng 10/2016 đến tháng 8/2018.

Jurrien Timber kỳ vọng nền tảng phòng ngự vững chắc này sẽ giúp Arsenal trải qua mùa giải thành công. "Đó là công sức của toàn đội, là nền tảng quan trọng để chúng tôi tiếp tục cải thiện", hậu vệ người Hà Lan nói. "Chuỗi trận giữ sạch lưới mang lại sự tự tin và thể hiện tính ổn định. Điều quan trọng là phải duy trì điều đó từng trận, tiếp tục học hỏi, giữ tinh thần chiến đấu và mang sự tự tin ấy vào trận kế tiếp".

Ngày 29/10, Arsenal tiếp tục đá sân nhà gặp Brighton ở vòng bốn Cup Liên đoàn, rồi làm khách của Burnley ở vòng 10 Ngoại hạng Anh sau đó ba ngày.

Hồng Duy tổng hợp