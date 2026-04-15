Arteta: 'Tôi đang bùng cháy vì cơ hội lịch sử của Arsenal'

AnhHLV Mikel Arteta kêu gọi Arsenal thi đấu với tinh thần không sợ hãi trước loạt trận then chốt, giữa lúc đội bóng bị nghi ngờ bản lĩnh ở giai đoạn quyết định mùa giải.

Arsenal có tuần đấu quan trọng có thể định đoạt cả mùa giải. Nếu bảo toàn lợi thế trước Sporting ở lượt về tứ kết hôm nay, "Pháo thủ" sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết Champions League hai mùa liên tiếp. Kế tiếp là chuyến làm khách tới Etihad ngày 19/4 gặp Man City - trận đấu được xem là "chung kết sớm" của Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Arsenal bước vào giai đoạn then chốt với phong độ bất ổn khi thua ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường, từ thế cạnh tranh 4 danh hiệu chỉ còn hai. Trận thua Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates cuối tuần qua cũng khiến năng lực kiểm soát áp lực của Arteta bị đặt dấu hỏi.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo buổi tập của Arsenal ngày 14/4. Ảnh: Arsenal FC

Tại họp báo trước trận tứ kết lượt về Champions League, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát đi thông điệp mạnh mẽ, yêu cầu các học trò ra sân với sự quyết tâm và tinh thần không e dè.

"Không sợ hãi. Ngọn lửa thuần khiết. Đó là tất cả", ông nói khi được hỏi về điều ông mong muốn từ các cầu thủ. "Tôi muốn thấy điều đó từ các cầu thủ, người hâm mộ và chính bản thân mình. Hãy nắm lấy mọi cơ hội".

Arteta nhấn mạnh tháng Tư mang đến cơ hội lớn cho Arsenal và toàn đội cần dốc toàn lực để tận dụng. "Tôi đang bùng cháy. Tôi mơ về điều này rất nhiều. Tôi đã làm tất cả để có được vị trí hôm nay", ông nói, tiếp tục khẳng định không còn nỗi sợ nào, chỉ còn mục tiêu và quyết tâm.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ có thể hiện tinh thần tương tự, HLV 44 tuổi đáp ngắn gọn: "Có, rất rõ ràng". Arteta cũng thừa nhận đây là "cơ hội lớn nhất trong sáu năm rưỡi" ông làm việc tại Arsenal.

Arteta cũng đáp trả những chỉ trích cho rằng Arsenal "tự bắn vào chân" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy CĐV Man City chế giễu Arsenal, nhưng Arteta tỏ ra không bận tâm. "Một CĐV ư? Tôi không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Hơn 60.000 người tại Emirates vẫn luôn ủng hộ đội bóng", ông nói.

Theo Arteta, Arsenal đã vượt qua nhiều rào cản lịch sử để có mặt ở vị trí hiện tại, và để tiến thêm bước nữa, đội bóng cần tham vọng lớn hơn bất kỳ đối thủ nào. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng việc Arsenal thường xuyên cạnh tranh danh hiệu vào tháng Tư cần trở thành điều bình thường trong tương lai, thay vì là thành tích đáng ca ngợi như trước. "Chúng tôi đã rất gần. Điều tôi thích là không ai hài lòng với hiện tại", ông nhấn mạnh.

Về lực lượng, Arteta tỏ ra kín tiếng khi nhiều trụ cột như Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori vắng mặt trong buổi tập trước trận hôm 14/4. Dù vậy, Arteta vẫn giữ vững thông điệp: Arsenal đang ở rất gần cột mốc lịch sử và cần thể hiện tham vọng lớn hơn bất kỳ đối thủ nào để biến cơ hội thành hiện thực.

Hồng Duy (theo Sky Sports, Arsenal.com)