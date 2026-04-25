Arteta: 'Tâm lý quan trọng hơn chiến thuật ở 5 vòng cuối'

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal không chịu tác động tâm lý sau khi mất đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, và nhấn mạnh yếu tố tinh thần sẽ đóng vai trò quyết định trong chặng nước rút.

Ở trận đấu sớm vòng 34, Man City thắng Burnley nhờ bàn duy nhất của Erling Haaland để chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Họ và Arsenal đang có cùng 70 điểm, hiệu số +37 qua 33 trận, nhưng CLB thành London xếp thứ hai vì ghi ít bàn hơn (63 so với 66).

Hôm nay, thầy trò Mikel Arteta có cơ hội đòi lại đỉnh bảng khi đấu Newcastle trên sân nhà Emirates, trong bối cảnh Man City gặp Southampton ở bán kết Cup FA trên sân Wembley.

Trong buổi họp báo trước trận, Arteta phủ nhận việc Arsenal chịu tác động tâm lý từ việc mất chuỗi 26 vòng với 208 ngày giữ đỉnh bảng. "Không, với tôi là không. Trước đây, áp lực là chúng tôi bị bám đuổi suốt nhiều tháng. Điều quan trọng nhất luôn là thắng trận tiếp theo", ông nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết tinh thần đội bóng đang được cải thiện rõ rệt: "Năng lượng tăng lên, niềm tin tăng lên. Mọi thứ rất rõ ràng: còn 5 trận phải thắng, bắt đầu từ trận sắp tới. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực".

Vấn đề lớn nhất là việc Arsenal luôn có phong độ không ổn định trong tháng 4. Dưới thời Arteta, đây là tháng có tỷ lệ điểm trung bình mỗi trận thấp nhất tại Ngoại hạng Anh (tối thiểu 5 trận), với 40 điểm sau 27 trận (1,48 điểm mỗi trận).

Bên cạnh đó, 18% số trận thua của Arsenal tại giải đấu dưới thời Arteta đến trong tháng 4 (9 trong 51 trận). Họ cũng đang có dấu hiệu chững lại khi thua 4 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng một, hòa một), nhiều hơn tổng số trận thua trong 52 trận trước đó (thắng 39, hòa 10, thua 3).

Khi được hỏi vấn đề tâm lý quan trọng hơn chiến thuật ở 5 vòng cuối, Arteta thừa nhận: "Đó là thực tế và trong bối cảnh của hai đội, vị trí hiện tại trên bảng điểm và số trận còn lại, tôi nghĩ đó là cách diễn đạt phù hợp và cũng là cảm nhận của tôi, và gặp Newcastle là trận đầu tiên".

HLV 44 tuổi cũng khẳng định Arsenal sẽ không thay đổi cách tiếp cận dù cuộc đua có thể được quyết định bằng hiệu số hoặc số bàn thắng. Ông nhấn mạnh sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự trong giai đoạn cuối mùa.

Về lực lượng, Bukayo Saka có thể trở lại sau chấn thương gân gót chân, Riccardo Calafiori để ngỏ khả năng thi đấu, trong khi Jurrien Timber tiếp tục vắng mặt. Arteta có thể không mạo hiểm, và muốn giữ chân những trụ cột này cho trận kế tiếp gặp Atletico ở lượt đi bán kết Champions League ngày 29/4.

