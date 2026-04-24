Neville: 'Arsenal hưởng lợi từ chiến thắng tối thiểu của Man City'

AnhHai cựu danh thủ Gary Neville và Paul Merson cho rằng việc Man City chỉ thắng Burnley 1-0 có thể trở thành bất lợi, trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bằng hiệu số.

Ở trận đấu sớm vòng 34 Ngoại hạng Anh, Man City thắng Burnley nhờ bàn duy nhất của Erling Haaland để chiếm đỉnh bảng. Man City và Arsenal đang có cùng 70 điểm, hiệu số +37 qua 33 trận, nhưng CLB thành Manchester xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn (66 so với 63).

Erling Haaland bấm bóng chéo góc ghi bàn trong trận Man City thắng Burnley 1-0 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân Turf Moor, Burnley, Lancashire, Anh ngày 22/4/2026.

Trên Sky Sports, Gary Neville cho rằng việc Man City thắng Burnley cách biệt một bàn là "kết quả tốt nhất mà Arsenal có thể mong đợi", vì hai đội có cùng hiệu số bàn thắng bại. Cựu hậu vệ người Anh cũng cho rằng Man City cần cải thiện phong độ so với trận gặp Burnley nếu không muốn đánh rơi điểm số trong những vòng còn lại.

Tương tự, Merson cho rằng Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết, bất chấp việc rơi xuống thứ hai. "Arsenal vẫn đang ở trong cuộc đua. Man City không thể ghi 4, 5 bàn vào lưới Burnley, và họ cũng khó làm điều đó trước Everton", cựu tiền vệ người Anh bình luận.

Merson trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal và thi đấu cho đội một giai đoạn 1985-1997, đoạt 7 danh hiệu. Cựu tiền vệ 58 tuổi nhấn mạnh CLB phải thắng hai trận tiếp theo nếu muốn vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

"Pháo thủ" sẽ gặp Newcastle ngày 25/4, Fulham ngày 2/5, trước khi Man City đá trận Ngoại hạng Anh tiếp theo với Everton ngày 4/5. Nếu thắng cả hai trận tới, thầy trò Mikel Arteta sẽ tạo khoảng cách 6 điểm và gây áp lực lớn lên đối thủ.

Sau đó, Arsenal lần lượt gặp West Ham (sân khách), Burnley (sân nhà) và Crystal Palace (sân khách), còn Man City đấu Brentford (sân nhà), Bournemouth (sân khách), Aston Villa (sân nhà) và Crystal Palace (sân nhà, chưa định ngày). Opta đánh giá Arsenal cao hơn trong cuộc đua vô địch vì lịch thi đấu thuận lợi hơn trong giai đoạn cuối mùa.

Merson thì cho rằng Man City không gặp quá nhiều thử thách lớn, dù vẫn phải đối đầu Everton và Brentford - những đội có hàng thủ chắc chắn. Trong khi đó, các đối thủ còn lại như Crystal Palace, Bournemouth hay Aston Villa có thể không còn nhiều động lực thời điểm đấu Man City. Từ đó, Merson dự đoán cuộc đua vô địch mùa này có thể được định đoạt bằng hiệu số bàn thắng bại, nhất là khi Man City chỉ thắng Burnley với cách biệt tối thiểu.

Trong khi đó, Shaun Wright-Phillips cho rằng Man City sẽ tập trung thi đấu từng trận, thay vì quan tâm đến việc Arsenal có thể sảy chân. Cựu tiền đạo người Anh đánh giá cao phong độ của Man City ở giai đoạn nước rút, và tin CLB này sẽ đăng quang nếu thắng toàn bộ các trận còn lại.

"Những gì Arsenal làm là chuyện của họ", Wright-Phillips nói với SCMP trong chuyến đi đến Hong Kong hôm 23/4. "Với Man City, điều quan trọng là coi mỗi trận như một trận chung kết. Họ sẽ tập trung từng trận một và chơi với tất cả những gì có thể, như cách họ vẫn làm".

Wright-Phillips, người từng có hai giai đoạn khoác áo Man City 1999-2005 và 2008-2011, cũng đánh giá cao tầm ảnh hưởng của HLV Pep Guardiola đối với bóng đá Anh. Ông cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tạo ra tác động sâu rộng từ cấp độ đỉnh cao đến bóng đá cơ sở, vượt lên trên nhiều tên tuổi lớn trước đây như Alex Ferguson hay Arsene Wenger.

Ngoài Ngoại hạng Anh, Arsenal còn phải phân phối sức cho hai lượt bán kết Champions League gặp Atletico Madrid. Tương tự, Man City sẽ đấu Southampton ở bán kết Cup FA ngày 25/4.

