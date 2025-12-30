Arteta quyết tâm phục hận Aston Villa

AnhTrước trận gặp Aston Villa ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất nhằm trả món nợ ở lượt đi và khép lại năm 2025 bằng chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Cách đây 24 ngày, Arsenal thua 1-2 trên sân Villa Park, khi để Emiliano Buendia chọc thủng lưới ở phút bù thứ năm, qua đó đứt mạch bất bại 18 trận trên mọi đấu trường. Kể từ đó, Arsenal và Aston Villa cùng toàn thắng để so kè quyết liệt trong cuộc đua vô địch, trước khi tái đấu tại Emirates hôm nay.

"Chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn", Arteta nói trong buổi họp báo trước trận. "Chúng tôi hiểu rõ đẳng cấp của Aston Villa, nhưng đây cũng là trận đấu đẹp để chuẩn bị và thi đấu, qua đó khép lại năm 2025. Chúng tôi sẽ xem lại trận trước, có một số điều cần cải thiện. Thua ở những phút cuối thật tàn nhẫn, nhưng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm".

Khi được hỏi thất bại ở lượt đi có thể trở thành động lực cho lần tái đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thể hiện quyết tâm phục thù: "Nếu bạn biết dùng cảm giác đó đúng cách, chắc chắn sẽ có tác dụng".

HLV Mikel Arteta (trái) phản ứng trong trận Arsenal thua Aston Villa 1-2 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Aston Villa đang đạt phong độ rất cao khi toàn thắng 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cân bằng kỷ lục CLB được thiết lập từ năm 1914. Trong đó, Aston Villa thắng 8 trận tại Ngoại hạng Anh, hiện xếp thứ ba và chỉ kém Arsenal ba điểm.

Trong khi Unai Emery khẳng định còn quá sớm để nói về cơ hội vô địch, Arteta tin Aston Villa là ứng viên nặng ký. "Họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại. Nhìn những gì họ đang làm, sự ổn định và những gì Unai đã làm với CLB, tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng", ông bày tỏ.

Sau đó, Arteta nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ chuyển nhượng giữa mùa, khi Arsenal sứt mẻ lực lượng. Trong trận thắng Brighton 2-1 cuối tuần qua, Jurrien Timber, Ben White, Cristhian Mosquera chấn thương, Gabriel Magalhaes chỉ đủ thể lực ngồi dự bị, còn Riccardo Calafiori gặp vấn đề ngay trong lúc khởi động, khiến Declan Rice về đá hậu vệ phải.

"Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ tình hình và thời gian hồi phục của các cầu thủ, từ hàng công đến hàng thủ", Arteta cho biết. "Các CLB khác có 24-25 cầu thủ trong đội hình, nên đội hình của chúng tôi cũng không đặc biệt. Chúng tôi gặp nhiều chấn thương hơn dự kiến, một số không thể tránh, nhưng cần cải thiện để có sự sẵn sàng tốt nhất trong mùa giải".

Hiện Arsenal có 25 cầu thủ trong đội một theo trang chủ CLB, nhưng một số dưới 21 tuổi không tính vào hạn ngạch, mở ra khả năng bổ sung cầu thủ theo dạng chuyển nhượng hoặc cho mượn. Arteta nhấn mạnh: "Chúng tôi phải chủ động xem xét những gì cần bổ sung và sẵn sàng hành động, khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Chúng tôi sẽ hy vọng một kỳ chuyển nhượng rất tích cực".

Về khả năng cầu thủ ra đi, Arteta cho biết quyết định thuộc về Giám đốc thể thao Andrea Berta: "Chúng tôi đánh giá từng trường hợp. Với các cầu thủ cụ thể, chúng tôi sẽ tìm giải pháp tốt nhất cho CLB và họ", HLV 43 tuổi nói.

Hồng Duy (theo Sky Sports, Arsenal.com)