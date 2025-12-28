Arsenal tái chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

AnhArsenal thắng đội khách Brighton 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh để đòi lại đỉnh bảng từ tay Man City.

Vòng 17 chứng kiến Man City đè bẹp West Ham 3-0 để tạm thời leo lên đỉnh bảng, trước khi nhanh chóng bị Arsenal đòi lại bằng chiến thắng sít sao trên sân Everton.

Cuộc rượt đuổi song mã giữa hai ứng viên vô địch tiếp tục diễn ra nghẹt thở, khi Kịch bản tương tự lặp lại ở vòng 18. Man City thắng Nottingham Forest 2-1 ở trận đấu sớm để tạo sức ép không nhỏ lên Arsenal. Tuy nhiên, "Pháo thủ" một lần nữa cho thấy bản lĩnh khi thắng nhọc Brighton trên sân nhà Emirates, qua đó trở lại vị trí dẫn đầu.

Sự khác biệt có thể xuất hiện ở vòng đấu tới, khi cả hai ông lớn đều phải đối mặt với những thử thách khó lường. Arsenal lần lượt chạm trán Aston Villa vào ngày 30/12, trước khi hành quân đến sân Bournemouth ngày 3/1. Trong khi đó, Man City làm khách của Sunderland ngày 1/1 rồi trở về sân nhà tiếp đón Chelsea ngày 4/1.

Martin Odegaard dứt điểm từ ngoài vòng cấm mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Brighton 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 27/12/2025. Ảnh: PA

Trên sân Emirates, Arsenal bước vào cuộc so tài trong bối cảnh hàng thủ bị sứt mẻ nghiêm trọng. Jurrien Timber và Ben White đồng loạt chấn thương buộc Declan Rice phải lùi về đá hậu vệ phải. Chưa dừng lại ở đó, Riccardo Calafiori gặp vấn đề ngay trong lúc khởi động và được thay thế bởi Myles Lewis-Skelly.

Dù vậy, Arsenal vẫn hoàn toàn áp đảo trong hiệp một. Chủ nhà kiểm soát bóng 59%, tung ra tới 15 cú dứt điểm, trong khi Brighton không có nổi một pha sút cầu môn. Martin Odegaard là điểm sáng rực rỡ nhất khi tạo ra nhiều cơ hội hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân (4 lần).

Sự phung phí của các đồng đội khiến Odegaard buộc phải tự mình lên tiếng. Phút 14, từ đường chuyền thuận lợi của Bukayo Saka, tiền vệ người Na Uy khéo léo căn chỉnh rồi tung cú sút ngoài vòng cấm hiểm hóc về góc gần, mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng này giúp Odegaard trở thành cầu thủ thứ 12 của Arsenal ghi bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, cho thấy sức tấn công đa dạng của đội bóng.

Trong khi đó, Bukayo Saka lần đầu kiến tạo trên sân Emirates tại Ngoại hạng Anh kể từ trận gặp Nottingham Forest ngày 23/11/2024, chấm dứt chuỗi 14 trận. Tiền vệ cánh người Anh vượt mặt Aaron Ramsey (46) để trở thành cầu thủ Arsenal kiến tạo nhiều thứ năm tại Ngoại hạng Anh, chỉ sau Mesut Ozil (54), Cesc Fabregas (70), Thierry Henry (74) và Dennis Bergkamp (94).

Georginio Rutter (số 10) đánh đầu phản lưới. Ảnh: Reuters

Khi còn đang mải mê tìm kiếm bàn thắng thứ hai, Arsenal bất ngờ nhận được món quà từ chính đối thủ. Phút 52, Declan Rice thực hiện quả phạt góc bên cánh trái với quỹ đạo xoáy khó chịu về góc gần. Trong nỗ lực phá bóng, tiền đạo Georginio Rutter lại vô tình đánh đầu phản lưới nhà. Bốn trong sáu bàn gần nhất của Arsenal là đối thủ phản lưới, thông số bằng cả 182 bàn trước đó trên mọi đấu trường.

Sau đó, "Pháo thủ" chùng xuống, nhường thế trận cho Brighton và suýt phải trả giá. Phút 64, Yasin Ayari sút chéo góc dội cột rồi Diego Gomez đá bồi vào lưới trống rút ngắn cách biệt. Phút 76, Yankuba Minteh dứt điểm hiểm hóc về góc xa, nhưng thủ thành David Raya bay người xuất thần đẩy bóng hết biên ngang.

David Raya bay người cản cú đá của Yankuba Minteh. Ảnh: Reuters

Cách biệt mong manh khiến Arsenal trải qua những phút cuối đầy thót tim. "Pháo thủ" thậm chí phải tìm cách câu giờ, khi các cầu thủ vào sân thay người như Gabriel Jesus hay Gabriel Martinelli liên tục kéo bóng ra sát đường biên, thậm chí là cột cờ góc. Chỉ đến khi David Raya ôm gọn bóng ở phút bù giờ thứ sáu và trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, HLV Mikel Arteta mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy các trợ lý để ăn mừng chiến thắng.

Hồng Duy