Arteta muốn phá dớp dẫn đầu Ngoại hạng Anh dịp Năm mới

AnhSau năm lần liên tiếp giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh dịp đầu năm nhưng không thể đăng quang, HLV Mikel Arteta tin khát khao và năng lượng hiện tại đủ giúp Arsenal xóa bỏ thống kê này.

Kể từ lần gần nhất vô địch Ngoại hạng Anh năm 2004, Arsenal từng năm lần dẫn đầu giải vào đầu năm (2008, 2014, 2016, 2022, 2023) nhưng đều không thể đăng quang vào cuối mùa.

Dù thừa nhận không để ý tới thống kê này, Arteta cho rằng trận thắng Aston Villa 4-1 để khép lại năm 2025 cho thấy các học trò đã sẵn sàng viết lại lịch sử.

"Hãy phá bỏ thống kê đó", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói ngày 2/1 trong buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. "Các cầu thủ của tôi đã thể hiện điều đó mỗi ngày trên sân tập và trong từng trận đấu. Các bạn có thể thấy rõ khát khao, năng lượng và mong muốn chiến thắng của họ. Mùa giải vẫn còn năm tháng, chúng tôi sẽ đi từng bước, tận hưởng vị trí hiện tại và dốc toàn lực".

HLV Mikel Arteta vui mừng sau trận Arsenal thắng Brighton 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 27/12/2025. Ảnh: EPA

Ở vòng 19 hồi giữa tuần, Arsenal thắng Aston Villa 4-1, trong khi Man City hòa Sunderland 0-0. Nhờ đó, "Pháo thủ" nới rộng cách biệt với đội đứng thứ hai là Man City lên bốn điểm. Theo hãng thống kê hàng đầu Opta, Arsenal hiện là ứng viên nặng ký nhất với 78,98% cơ hội giành danh hiệu.

Dù vậy, Arteta vẫn giữ thái độ thận trọng khi được hỏi về cuộc đua vô địch. "Chúng tôi hài lòng với vị trí hiện tại, nhưng vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Mùa giải còn dài, và điều quan trọng nhất luôn là trận đấu tiếp theo", ông nhấn mạnh.

Arsenal toàn thua hai trận gặp Bournemouth tại Ngoại hạng Anh mùa trước: 0-2 trên sân khách vì chiếc thẻ đỏ sớm của William Saliba và 1-2 ngay tại Emirates hồi tháng 5. Vì vậy, Arteta thừa nhận đội bóng của ông cần rút kinh nghiệm, đồng thời dành sự tôn trọng lớn cho HLV Andoni Iraola và cách Bournemouth gây khó khăn cho các đội mạnh.

Về mặt lực lượng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Declan Rice vắng mặt ở trận thắng Aston Villa vì viêm đầu gối, chưa trở lại tập luyện và để ngỏ khả năng ra sân. Trong khi đó, hai hậu vệ Riccardo Calafiori và Cristhian Mosquera chắc chắn vắng mặt.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng trước Aston Villa cũng đánh dấu lần đầu ba tiền đạo Gabriel Jesus, Viktor Gyokeres và Kai Havertz cùng góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu mùa này. Arteta tỏ ra hào hứng với "cơn đau đầu dễ chịu" khi sở hữu nhiều lựa chọn tấn công chất lượng, trong bối cảnh Arsenal bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Hồng Duy (theo The Guardian, Arsenal.com)