Arsenal đè bẹp Aston Villa

AnhArsenal ghi bốn bàn trong hiệp hai để thắng đội khách Aston Villa 4-1 ở vòng 19, củng cố đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Trên sân Emirates tối 30/12, Arsenal chơi khá bế tắc trong hiệp một, nhưng bùng nổ mạnh mẽ sau giờ nghỉ để định đoạt cục diện trận đấu. Vết gợn duy nhất trong đêm thăng hoa tại London là việc "Pháo thủ" để thủng lưới ở phút bù giờ thứ tư. Nhưng điều đó không làm lu mờ chiến thắng mang ý nghĩa lớn, khi họ chặn đứng chuỗi 11 trận toàn thắng của Aston Villa, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên số một trong cuộc đua vô địch.

Đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta xây chắc đỉnh bảng với 45 điểm, nới rộng cách biệt lên năm điểm với Man City - đội sẽ làm khách của tân binh Sunderland ngày 1/1. Aston Villa vẫn đứng thứ ba với 39 điểm.

Viktor Gyokeres đánh đầu chệch cột trong trận Arsenal thắng Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 30/12/2025. Ảnh: Reuters

Arsenal bước vào trận đấu với tổn thất lớn nơi tuyến giữa khi Declan Rice vắng mặt vì chấn thương. Trong bối cảnh đó, HLV Mikel Arteta buộc phải xếp bộ ba tiền vệ Martin Odegaard, Martin Zubimendi và Mikel Merino - người nhiều lần được kéo lên đá trung phong từ đầu mùa.

Sự thiếu vắng Rice nhanh chóng bộc lộ ảnh hưởng. Trong hiệp một, Arsenal cầm bóng nhỉnh hơn với 53%, tung ra bảy cú dứt điểm nhưng chỉ một lần đưa bóng trúng đích. Thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) dừng ở mức 0,57, phản ánh rõ sự thiếu sắc bén trong khâu tổ chức tấn công và tạo đột biến ở trung lộ.

Bế tắc trước khối phòng ngự chặt chẽ của đối thủ, "Pháo thủ" chủ yếu trông cậy vào các pha bóng bổng từ hai biên. Tuy nhiên, Viktor Gyokeres lại liên tiếp phung phí cơ hội. Tiền đạo người Thụy Điển bỏ lỡ hai tình huống đánh đầu cận thành ở các phút 7 và 36, trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Áp lực đang đè nặng lên Gyokeres, khi anh mới chỉ ghi 5 bàn sau 16 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng cho Arsenal và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công. Lối chơi này giúp đội khách tạo ra không ít pha sóng gió. Ollie Watkins từng khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo với cú đá cận thành ở phút 18, còn Amadou Onana cũng có pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm ở phút 11 nhưng không thể dứt điểm trước sức ép của William Saliba.

Aston Villa là đội khách gần nhất rời Emirates với chiến thắng trong một trận Ngoại hạng Anh có tỷ số 0-0 sau hiệp một, với thắng lợi 2-0 hồi tháng 4/2024. Tuy nhiên, lần tái ngộ này, thầy trò Unai Emery không thể tái hiện ký ức đẹp ấy.

Tình huống tranh chấp giữa Gabriel Magalhaes và Emiliano Martinez dẫn đến bàn mở tỷ số của Arsenal. Ảnh: AMA

Chỉ ba phút sau giờ nghỉ, Arsenal tạo ra bước ngoặt bằng bài đánh sở trường. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Bukayo Saka, trung vệ Gabriel Magalhaes bật cao tranh chấp ngay trước mặt Emiliano Martinez. Thủ thành người Argentina bắt không dính, để bóng bật người Gabriel rồi lăn qua vạch vôi trong sự vỡ òa của khán đài Emirates.

Bàn thắng đó tiếp tục khẳng định sức mạnh đáng nể của Arsenal ở các tình huống cố định. Họ trở thành đội thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi ít nhất 20 bàn từ bóng chết (không tính phạt đền) trong hai năm liên tiếp (21 bàn trong năm 2024 và 20 bàn trong năm 2025). Trước đó, chỉ Wimbledon giai đoạn 1993-1996 làm được điều tương tự. Riêng trong năm dương lịch 2025, Arsenal đã ghi 17 bàn từ phạt góc, thành tích chỉ kém Man Utd với 18 bàn trong năm 2012.

Zubimendi (phải) sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Ảnh: EPA

Pha lập công của Gabriel như cởi bỏ nút thắt tâm lý, giúp Arsenal chơi thanh thoát và bùng nổ hơn. Phút 52, Martin Odegaard cướp bóng ở giữa sân rồi dẫn thẳng về phía vòng cấm. Tiền vệ người Na Uy quan sát nhanh trước khi chọc khe tinh tế cho Martin Zubimendi băng xuống, dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt.

Aston Villa càng lùi sâu, Arsenal càng áp đặt thế trận. Phút 69, Odegaard tạt bóng từ cánh trái, Saka không thể dứt điểm và để Lucas Digne đoạt được bóng. Nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm, khi hậu vệ đội khách đẩy bóng quá mạnh, tạo điều kiện cho Jurrien Timber băng lên đánh chặn. Bóng đến chân Leandro Trossard và tiền đạo người Bỉ tung cú sút một chạm từ ngoài vòng cấm về góc gần, khiến Martinez đứng nhìn bóng vì khuất tầm nhìn. Ban đầu, bàn thắng không được công nhận do trợ lý căng cờ báo việt vị Saka, nhưng VAR vào cuộc và sau vài phút kiểm tra đã thay đổi quyết định trên sân.

Trong thế trận thăng hoa, bàn thắng thứ tư đến với Arsenal như điều tất yếu. Phút 78, Zubimendi thoát xuống trống trải bên cánh trái, thả bóng cho Trossard rồi tiếp tục chuyền vào trung lộ. Gabriel Jesus khống chế một nhịp trước khi cứa lòng chân phải, đưa bóng vòng qua trung vệ Victor Lindelof, xoáy vào góc xa đánh bại Martinez. Tiền đạo người Brazil ghi bàn ở pha chạm bóng đầu tiên chỉ 55 giây sau khi vào sân thay Gyokeres. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ có hai cầu thủ dự bị ghi bàn nhanh hơn Jesus, là Donyell Malen trước Brighton (32 giây) và Enes Unal khi gặp West Ham (53 giây).

Những nỗ lực sau đó chỉ giúp Aston Villa ghi một bàn nhờ cú đá bồi vào lưới trống của Ollie Watkins ở phút bù thứ tư. Aston Villa chỉ để thủng lưới từ bốn bàn trở lên trong hiệp hai đúng ba trận ở Ngoại hạng Anh trong 10 mùa gần nhất, trước Tottenham hai lần vào năm 2024 và giờ là Arsenal năm 2025.

Hồng Duy