Arteta: 'Không ai chất vấn đội hình khi Arsenal thắng'

AnhHLV Mikel Arteta bảo vệ quyết định lựa chọn đội hình trận Arsenal hòa Man City 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

"Tôi nghĩ đó là đội hình xuất phát tốt nhất. Không ai hỏi tôi về bộ ba tiền vệ khi thắng Bilbao cả", Arteta nói sau trận hòa Man City tại Emirates ngày 21/9.

Trong trận đấu Bilbao ở lượt đầu Champions League hôm 16/9, Arteta sử dụng bộ ba tiền vệ Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino khi thủ quân Martin Odegaard vắng mặt vì chấn thương. Trận này, Arsenal thắng 2-0 nhờ các bàn của hai cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli và Leandro Trossard.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận hòa Man City 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Shutterstock

Arteta giữ nguyên hàng tiền vệ trong trận gặp Man City. Chỉ khi Arsenal bế tắc và bị dẫn bàn sau hiệp một, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới tung Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli vào sân. Trong đó, Eze kiến tạo để Martinelli lốp bóng ở phút bù thứ ba, ấn định tỷ số hòa 1-1.

"Cứ để mọi người nói gì thì nói, nhưng trong đội hình xuất phát trận này vẫn có nhiều cầu thủ tấn công", Arteta đáp khi bị chất vấn vì sử dụng bộ ba tiền vệ thiên về phòng ngự. "Chúng tôi nhập cuộc tốt, hoàn toàn áp đảo và khiến Man City gần như không làm được gì ngoài bàn thắng sớm. Họ có một cơ hội từ phạt góc, một tình huống phản công và một pha chúng tôi chuyền hỏng. Hết. Giữ cho họ chỉ có vậy, tôi phải ngả mũ trước các học trò".

Eberechi Eze dứt điểm sau khi vào sân ở hiệp hai, trận đấu Man City. Ảnh: The Guardian

Trận này, Arsenal kiểm soát bóng 67,2% - tỷ lệ cao nhất mà một đối thủ từng đạt được trước tập thể do Pep Guardiola dẫn dắt trong 601 trận ông cầm quân tại các giải VĐQG. Arteta cũng trở thành HLV đầu tiên bất bại 5 trận liên tiếp trước Guardiola ở giải VĐQG.

Nhưng HLV 43 tuổi vẫn tiếc nuối vì Arsenal không giành trọn ba điểm. "Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ và cách chúng tôi đã chơi, gần như thống trị mọi khía cạnh, ngoại trừ tỷ số. Làm được điều đó trước Man City thì thực sự phi thường. Nhưng tôi vẫn thất vọng vì kết quả", ông bày tỏ.

Tân binh Viktor Gyokeres, trị giá 86 triệu USD, gây thất vọng khi đá trọn 90 phút nhưng không dứt điểm lần nào. Theo Arteta, điều này đến từ việc các đồng đội chưa tìm ra đường chuyền quyết định cho tiền đạo người Thụy Điển. "Có nhiều quả tạt chất lượng, và cậu ấy ở rất gần tình huống dứt điểm. Nhưng trước một đối thủ như Man City, việc tạo cơ hội thật sự rõ ràng là vô cùng khó khăn", ông lý giải.

Kết quả hòa giúp Arsenal trở lại vị trí thứ hai với 10 điểm, hơn Tottenham và Bournemouth về hiệu số, nhưng kém Liverpool - đội toàn thắng từ đầu mùa - đến 5 điểm. "Chúng tôi không thể kiểm soát việc Liverpool thắng hết các trận đấu", Arteta nói về cuộc đua vô địch. "Tất nhiên, điều đó khiến cuộc đua khó khăn hơn. Nhưng nếu cứ chơi với chất lượng và sự tự tin như hiện nay, Arsenal sẽ ổn".

Ngày 24/9, Arsenal làm khách của CLB hạng Ba Port Vale ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Hồng Duy tổng hợp